Sánchez acuerda con Podemos la regularización de medio millón de migrantes

El Gobierno ha acordado con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes que se aprobará este martes por real decreto, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha anunciado la eurodiputada de la formación morada Irene Montero.

"Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a medio millón de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos", ha anunciado la ex ministra de Igualdad.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Montero ha afirmado que "tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia".

Para acreditar esa residencia, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por motivos administrativos quedarán suspendidos en el momento de presentación de la solicitud.

Cuando éstas se admitan a trámite se les concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales.

Si la resolución termina siendo favorable, se les concederá una autorización de residencia por un periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

El número de migrantes ilegales en España se dispara

Este mismo lunes se ha publicado una investigación de Funcas en la aseguran que la cifra de migrantes en situación irregular en España habría aumentado un 685% en los últimos ocho años.

La investigación afirma que en 2017 el número de personas en esta situación en nuestro país era de 107.000, un número que se ha disparado hasta 840.000 en 2025.

Más del 90% de estos migrantes, unos 760.000, pertenecen al continente americano, siendo colombianos, peruanos y hondureños los más representados. Unos 50.000 son africanos, unos 15.000 asiáticos y unos 14.000 europeos.

Podemos se apunta el tanto y señala a Trump

"Porque ningún ser humano es ilegal. Porque todas estas personas han venido a nuestro país a ganarse la vida. Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos", ha defendido Montero en su mensaje.

La formación morada se apunta el tanto y se retoma así una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en 2024.

"Hoy que Trump persigue a las personas migrantes, que asesina a ciudadanos a quemarropa con su policía migratoria, que mete en jaulas a niños, que expulsa a miles de trabajadores por el color de su piel, por su acento o por su aspecto (…) Es el momento de responder a su odio, a su violencia, con papeles (…) El racismo se responde con derechos", ha dicho Montero.

Feijóo acusa a Sánchez de desviar la atención

La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar y, superado el luto de los días posteriores a la tragedia de Adamuz, el PP ha vuelto a cargar contra el Gobierno tras el anuncio de esta medida.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado que Sánchez toma esta decisión para "desviar la atención" de la gestión ferroviaria y le acusa de "aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

"En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo", ha sentenciado en un mensaje en sus redes sociales.