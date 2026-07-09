Elisa Beni, sobre el último informe de la UCO: "¿La gente que defiende que no se llevó al poder a una banda de mangantes no se da cuenta de que son cómplices de la mayor corrupción?"

El último informe de la UCO sostiene que el exjefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, desempeñó un papel clave en las actividades atribuidas a la trama investigada y en las pesquisas sobre presuntas adjudicaciones irregulares durante su etapa al frente de Correos.

"No estaba capacitado para el puesto y fue elegido por ser amigo del presidente", asegura Elisa Beni en Por fin, donde argumenta que Serrano no estaba capacitado porque durante su mandato los sindicatos denunciaron 1.100 millones de euros en pérdidas: "La mala gestión era tan evidente que hasta los carteros que iban por la calle decían que aquello era un desastre".

Así, la periodista señala que se une el "nepotismo" que lleva a un cargo a una empresa pública, que "desorganiza", a los presuntos hechos que se le atribuyen, como "gestionar mordidas con el vicepresidente de la SEPI": "Venían mangantes".

"Todo el repertorio de la corrupción" también con Leire Díez

Elisa Beni apunta al momento del informe en el que la UCO afirma que Leire Díez ya sabía que el cargo en Correos sería para ella: "Cuando van a sacar a concurso el puesto, le mandan a ella las características para que se amolde mejor a ella. Está todo el repertorio de la corrupción. Ella cuenta a sus amigos que se lo van a dar, se lo dan y luego ya manda mensajes".

También se pregunta si los que defienden que toda esta trama es "para sacar a alguien del Gobierno", no son conscientes de que son "cómplices" de la corrupción: "¿La gente que sigue defendiendo que no se llevó al poder a una banda de mangantes o personas incapaces de gobernar, las que siguen insistiendo en que es un montaje para sacar el Gobierno, se dan cuenta de que son cómplices de la mayor ramificación de la corrupción?".

Por último, Elisa Beni considera que "nunca ha pasado" que se intente "corromper a jueces y fiscales para intentar proteger a los choros": "Es inédito".