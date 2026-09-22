Detenido en Alemania el cerebro del 'caso Plus Ultra', clave en el blanqueo de dinero de Venezuela

Las autoridades alemanas han detenido al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro y uno de las piezas clave del blanqueo de dinero con fondos ilícitos de Venezuela en el denominado caso Plus Ultra.

La policía alemana recibió la orden de detención procedente del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y tras su arresto, procederán a la entrega del banquero este jueves en un vuelo procedente de Frankfurt que llegará a Madrid en torno a las 15:00 horas.

El holandés, que tiene nacionalidad suiza, es el segundo detenido en el exterior por orden del magistrado, tras el arresto en Aruba de Luis Felipe Caba en mayo. Según han informado diversos medios, el prestamista será entregado a las autoridades españolas y pasará a disposición judicial este próximo viernes.

Una pieza clave en las pesquisas

El detenido es parte fundamental en el engranaje de préstamos ficticios que la compañía aérea Plus Ultra desplegó entre 2020 y 2021 y para los que, posteriormente, utilizaron los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno entregó a la aerolínea.

El empresario neerlandés prestó 1,2 millones de euros a Plus Ultra, según la documentación de la investigación publicada hasta ahora. Las actuaciones iniciadas a partir de información procedente de Suiza y Francia terminaron siguiendo también operaciones vinculadas a sociedades controladas por el empresario.

Dos de esos supuestos contratos se concretaron entre octubre y noviembre de 2020, mediante una sociedad domiciliada en Inglaterra, y uno en enero de 2021, a través de una sociedad registrada en Gibraltar.

No obstante, a pesar de su traslado a España, la investigación en Suiza también mantiene a Leendert Verhoeven como investigado. En este sentido, la fiscalía suiza pidió la colaboración de la Fiscalía española para registrar una de sus viviendas en Palma.

Su papel en Plus Ultra

Junto con Luis Felipe Baca Arbulu, que ya fue detenido en Aruba, el banquero neerlandés gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.

En concreto, el ahora detenido concedió varios préstamos puente a la aerolínea a través de sociedades de inversión radicadas en distintos países. Los contratos incluían intereses elevados y cláusulas de devolución automática tras el rescate.

Por ello, las fiscalías de Suiza y Francia le investigan como presunto cabecilla del entramado financiero vinculado a Venezuela.

El arresto se produce seis meses después de que el juez José Luis Calama acordara en marzo su búsqueda internacional junto a la del empresario venezolano Rodolfo Reyes, su esposa, María Aurora López López, y Luis Felipe Baca Arbulu.

El magistrado investiga su posible participación en delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.