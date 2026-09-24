La defensa de Zapatero solicita al juez Calama que Yanes no participe en la nueva tasación de las joyas

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, recusando a la joyería Yanes para la realización de una nueva tasación de las joyas requisadas.

En un primer momento, las piezas fueron tasadas por la joyería Ansorena en 1,3 millones de euros. Sin embargo, el juez encargado del caso decidió el pasado lunes obtener un nuevo informe pericial más detallado y exacto, para el que contó con esta prestigiosa empresa con "larga tradición en la alta joyería española".

Tras el nuevo encargo, la defensa de Zapatero ha solicitado en un escrito la recusación de los peritos después de las declaraciones de Juan Yanes, director general de la firma, donde sostenía que el valor de las joyas era cercano a los dos millones de euros. Según explican, hay una falta de objetividad e imparcialidad que deriva en un posicionamiento indebido en el resultado.

Falta de objetividad

La solicitud de Zapatero al juez del caso llega tras entender que el resultado puede verse perjudicado por las declaraciones públicas del director de la joyería. La defensa del expresidente sostiene que los peritos de la marca se sentirán condicionados por las palabras de su director para evitar un daño a la reputación de la empresa.

Y es que la primera tasación realizada estimaba el valor de las joyas en 1,3 millones de euros, una cifra que está muy por debajo de la adelantada por Yanes, que apunta a casi dos millones de euros.

Cuando el presentador comentó que ese valor dependería de que las piedras fueran auténticas, el director manifestó que consideraba "probable" que fueran auténticas. Así lo refleja el documento presentado, donde se solicita apartar a la firma de la tasación.

Un escrito 24 horas después de admitir el origen

La defensa de Zapatero responde así a la petición del juez Calama de volver a tasar las joyas incautadas el pasado 19 de mayo de 2026. En el día de ayer, el exlíder socialista admitió ante la Audiencia Nacional la procedencia de las piezas.

Según alegó, las joyas se le entregaron como "atención estrictamente personal" por parte del rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en el Palacio de la Moncloa en 2007.

Por ello, el juez requiere conocer más acerca de los distintos extremos de las piezas incautadas, es decir, conocer la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote y su antigüedad.