David Jiménez Torres: "Zapatero habría contribuido a la corrupción estatal de Venezuela"

Se siguen conociendo detalles del sumario del caso Plus Ultra que dirige el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y que investiga a Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias alrededor del rescate en pandemia de la aerolínea.

El periodista David Jiménez Torres ha opinado en Más de uno sobre las agendas manuscritas que incautó la Policía durante el registro del domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, en las que Martínez dejó constancia de "acuerdos, decisiones, compromisos, responsabilidades, plazos y acontecimientos del más alto nivel".

"Para mí lo más grave de lo que conocimos ayer fueron estas agendas que indicarían que la trama que, según el juez, está liderada por el propio Zapatero, traficaba con petróleo, con oro, quizás también con minas de níquel o con lo que se extrae de minas de níquel de Venezuela", ha opinado el periodista.

Además, ha dicho que se trataría de una corrupción inextricablemente ligada al chavismo, "a las acciones del régimen, a un régimen que reprime". "Todo eso, toda esa miseria y toda esa represión, mientras las élites del régimen saqueaban sistemáticamente las fuentes de riqueza del pueblo venezolano y se lo metían en sus propios bolsillos o lo sacaban al extranjero y a las cuentas que tenían en el extranjero", ha afirmado.

me parece el colmo de la inmoralidad

"A mí me parece el colmo de la inmoralidad que alguien como Zapatero, viendo esto de cerca, mucho más de cerca de lo que lo hemos visto cualquiera de nosotros, en vez de tener la reacción de "esto es horrible, esto tengo que denunciarlo o tengo que intentar pararlo", que la reacción hubiera sido: "Oye, ¿y mi parte?", ha argumentado el periodista.