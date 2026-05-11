David Jiménez Torres señala el problema de "colocar ministras" para elecciones: "Decimos que les va mal por estar vinculadas a Sánchez, pero son malas candidatas"

La designación de ministras para las elecciones autonómicas no le está dando buen resultado por el momento a Pedro Sánchez. La estrategia del presidente del Gobierno no salió bien en Aragón, donde Pilar Alegría cedió con mal resultado ante la victoria de Jorge Azcón, y las encuestas no auguran precisamente un escenario mejor para María Jesús Montero.

Las últimas encuestas aseguran que Montero, exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Ejecutivo, podría obtener el peor resultado histórico para el PSOE en Andalucía. Estos pronósticos, sumado al resultado de los comicios aragoneses, vuelven a poner en el foco el plan de Sánchez, que próximamente tendrá como siguiente paso la posición de Óscar López como candidato en Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso.

Sobre este asunto, David Jiménez Torres ha opinado en tiempo de tertulia en Más de uno, donde ha asegurado que la habitual explicación cuando suceden los malos resultados como el de Aragón pasa por la vinculación de la candidata a Pedro Sánchez. "Cuando le va mal a Alegría y ahora a Montero, siempre explicamos que es estructural, que les va mal porque han sido ministras del Gobierno de Sánchez, muy vinculadas al presidente", asegura Jiménez Torres, que destaca otra explicación.

"Malas candidatas" a pesar de su vinculación con el Gobierno

"Me gustaría destacar que son malas, malas candidatas, políticas, malas comunicadoras. Esa estrategia de colocar a ministras tiene el problema estructural, la vinculación a un presidente y Gobierno impopular, pero es que además a ninguna de las personas que se ha elegido puedes decir 'es que es un fenómeno de la política', o es que le ves en una entrevista y arrasar, y es capaz de tener un discurso propio", añade David Jiménez Torres.

Así, David Jiménez Torres insiste en que las entrevistas y debates no mejoran la imagen de las candidatas. "No creo que nadie las vea en entrevista o debates y diga 'qué ganas de votar por esta persona' a pesar de su vinculación con un presidente impopular", sostiene, para después concluir con que, por ejemplo, María Jesús Montero "no hace nada por revertir todas las condiciones negativas que pesan sobre su candidatura".