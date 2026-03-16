El dardo de Pablo Pombo a Sánchez por los resultados en Castilla y León: "Cuanto más alejado está el candidato, mejor le va al PSOE"

Este domingo se celebraron las elecciones autonómicas en Castilla y León en las que el PSOE ha mostrado una tendencia más positiva que en Extremadura y Aragón. Así, el socialismo se ha consolidado como segunda fuerza política mientras que el PP encabeza los resultados, aunque necesitará a Vox para gobernar.

"En el bloque de la izquierda ha arrasado el Partido Socialista porque ha dejado crecer la hierba a su alrededor, no porque haya ganado", señala el periodista Pablo Pombo en Por fin. "Están solos en la izquierda". Según apunta, el dato positivo del socialismo del domingo se debe a "lo que ha ocurrido en Soria. Carlos Martínez era un buen candidato, guste o no". Aunque eso sí, advierte que "a los sanchistas más duros" no les ha gustado.

En este punto, el periodista habla de "dos lecciones" de cara al futuro: "Cuanto más alejado está el candidato de Sánchez, mejor le va al PSOE y cuanto más regional es la campaña", también. Es decir, los resultados son positivos para el socialismo cuandos se desmarcan de Ferraz y del presidente del Gobierno.

¿El PSOE necesita otro líder?

Por su parte, la periodista Elisa Beni, que también ha participado en el debate sobre los resultados electorales en Castilla y León, defiende la postura de Pombo respecto al candidato socialista. "El PSOE ha mejorado gracias al candidato, por lo que a lo mejor a nivel nacional con otro representante también conseguiría otras cosas".

Ella también ha apuntado a la "muerte de Frankenstein", alegando que "la izquierda a la izquierda del PSOE está dando las últimas boqueadas". Según avierte, "ni yendo juntos parece que consigan resultados".

Qué dicen desde Génova

El Partido Popular, que también ha posicionado como la primera fuerza política en Castilla y León, debe ahora formar Gobierno con Vox. Es por ello por lo que el líder nacional del partido ha pedido "responsabilidad" para garantizar la formación de Gobierno en esta autonomía, además de en Aragón y Extremadura.

"Ya está bien de excusas", ha afirmado Alberto Núñez Feijóo sobre el partido que lidera Santiago Abascal. En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha afirmado que a PP y Vox les "corresponde" entenderse tras las victorias electorales de la derecha en estos territorios, y ha remarcado que "la alternativa política no puede fallar" ahora que los españoles han señalado una "alternativa numérica" al PSOE de Pedro Sánchez.