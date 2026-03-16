Marta García Aller destaca el "techo" que ha alcanzado Vox en Castilla y León: "El ascenso parecía imparable, ya no"

Las elecciones en Castilla y León las ganó el bipartidismo. PP y PSOE suben dos escaños cada uno. Podemos, Sumar e IU desaparecen. Y Vox se queda muy lejos de sus expectativas. Muy lejos de los 17 escaños que le daban las encuestas. No pasan de 14. Lejos por tanto del listón del 20% que consideraban un éxito. Castellanos y leoneses fueron los primeros que dieron entrada a Vox en las instituciones hace 4 años. Y son los primeros que les marcan un techo.

Si estas elecciones eran un plebiscito para medir fuerzas en la derecha, que como bloque vuelve a arrasar, en el pulso PP y Vox, gana Mañueco. Es decir, gana de calle el candidato al que Abascal acusaba de tener "poca inteligencia política" y una "pobreza vergonzosa" de debate. Creo que también acusó de "miseria" al líder popular. Pues bien, si el candidato que según Abascal es poco inteligente, y de debate vergonzosamente pobre, aumenta la ventaja que tenía sobre Vox, cómo será la alternativa.

Abascal prometía un cambio de rumbo que no ha convencido a los castellanoyleoneses. Han votado masivamente PP, que es lo que llevan votando toda la vida. Vox va a poder influir en la política regional, sí. Mañueco ser lo ha puesto en bandeja al negarse a negociar nada con el Partido Socialista. Mejor dicho, Feijóo, ahora que Génova centraliza las negociaciones. Pero Vox ya no es lo que era.

Tres citas electorales en tres meses. Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León. El ascenso de Vox parecía imparable. Ya no. Tal vez le estén pasando factura las purgas de Abascal; o el apoyo incondicional a Trump y a su guerra del Golfo que trae un aumento del precio del gasóleo; o puede que sea porque en la comunidad autónoma más grande (y más despoblada) de España, la inmigración solo preocupa al 2% de la gente; o tal vez los votantes le penalizan el bloqueo para formar gobiernos de la derecha. El caso es que Vox crece por primera vez menos que el PP. Muy lejos de las expectativas que había creado.

¿Moraleja?

El PP se da por satisfecho

Vox sí que tenía techo