Las claves de la remodelación de Sánchez: pragmatismo y técnica por encima de política

La remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez tras la salida de María Jesús Montero deja una lectura en la que el contexto por la guerra de Irán se antoja como el principal factor para haber elegido a los nuevos cargos. En un momento de incertidumbre internacional apuesta por más economía, más perfil técnico y menos confrontación.

El ascenso de Carlos Cuerpo a vicepresidente primero y el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda responden a esa lógica. Dos perfiles moderados, con recorrido en la gestión y alejados del ruido político.

Más economía

Uno de los mensajes más claros que busca trasladar Moncloa es su apuesta por reforzar el área económica.

Carlos Cuerpo, que ya había ganado peso en los últimos meses, especialmente tras crisis internacionales como este conflicto en Irán, se consolida como figura clave del Ejecutivo. Su perfil técnico, economista del Estado y con escasa exposición partidista, encaja en esa visión.

De hecho, es uno de los ministros menos políticos del Gobierno. No tiene ni carnet socialista y se caracteriza por evitar el choque. Su ascenso culmina una trayectoria meteórica, desde número dos de Nadia Calviño hasta vicepresidente primero.

Además, contaba con un respaldo poco habitual, ya que fue el único ministro aprobado por los ciudadanos en el CIS, un dato que refuerza su perfil de gestor frente al de político.

El giro hacia perfiles técnicos

Arcadi España responde también a ese patrón, aunque con un matiz. En su caso, combina perfil técnico con trayectoria orgánica dentro del PSOE. Licenciado en Economía y con experiencia en gestión pública, ha sido asesor parlamentario, jefe de gabinete de Ximo Puig y conseller en la Generalitat Valenciana.

Se define a sí mismo como un progresista pragmático, una etiqueta que encaja con la capacidad de negociación y acuerdos con los socios gubernamentales.

Su perfil moderado también se interpreta como una forma de rebajar la crispación política. "Es más difícil ser moderado que radical", defendía en una entrevista, una idea que ahora cobra sentido en su llegada a Hacienda.

Arcadi España tendrá como uno de sus principales retos los Presupuestos Generales del Estado, en un escenario en el que los apoyos parlamentarios no están garantizados. Su perfil negociador será clave.

Un cambio con impacto

La remodelación deja también un cambio simbólico relevante: por primera vez en los gobiernos de Sánchez, la Vicepresidencia Primera la ocupa un hombre. Hasta ahora, ese puesto había estado siempre en manos de mujeres.

Además, el Ejecutivo pasa a tener mayoría masculina, rompiendo el equilibrio que había caracterizado al gabinete en los últimos años.