El CIS revela que el 52% rechaza la prórroga automática de los alquileres pese a que la vivienda es el principal problema de España

La mayoría de los españoles apoya las medidas incluidas en los decretos de vivienda aprobados por la Diputación Permanente del Congreso, pero rechaza la prórroga automática de los contratos de alquiler y que sean indefinidos, tal y como ha desvelado la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El 52,1% de los encuestados se muestra en contra de esa medida y solo el 43% está de acuerdo con ella. Además, casi la mitad valora "muy o bastante" positivamente los decretos, mientras que el 42,3% los valora "muy o bastante" negativamente". Del 80,4% de personas que sabe que el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda, el 33,6% los valora "bastante positivamente", el 24,5% "muy negativamente", el 17,8% "bastante negativamente" y el 13,6% "muy positivamente".

Casi la mitad considera que el Estado debería tener más competencias

Sobre el resto de medidas que contemplan los decretos, casi el 90% está a favor de la línea de crédito de 50.000 euros del ICO, el 81,4% a favor de rebajas de impuestos a propietarios que bajen o congelen el alquiler y el 81,4% de rebajas de impuestos a los inquilinos. Además, un 75,1 % está a favor de un impuesto generalizado del 10 % a los pisos turísticos y el 48,1 % cree que el Estado debería tener mayores competencias en materia de vivienda.

La encuesta, además, revela que la vivienda sigue siendo el principal problema para el 55,7% de los ciudadanos, por delante de la inmigración (20,9%) y de la crisis económica (20,3%). De hecho, según el 82,3% de los encuestados, el derecho a la vivienda debería ser un derecho constitucional.

La vivienda sigue siendo el problema más importante para los españoles

La encuesta ha sido realizada a más de 5.000 personas entre el 1 y el 6 de octubre. La vivienda es el problema que más afecta de manera personal según el 33,8% de los encuestados; seguida de la crisis económica con el 30,3% y de la sanidad con el 24%. Cabe recordar que, tras el anuncio de elecciones, el CIS ya publicó otro barómetro elaborado con el Ministerio de Vivienda en el que el 91% pedía más vivienda pública y el 76% intervención estatal.

Preguntados por el desahucio de Maricarmen, el 88,9% asegura haber oído hablar de este anuncio. De ellos, el 75,1% cree que tiene "mucha o bastante importancia" y el 22,7% señala que "poca o ninguna". También, del porcentaje de personas que conocen el caso, casi un 60% dice que la protección de personas vulnerables es importante en casos así, mientras que para el 32,7% lo importante es que se cumpla la ley.