Choque entre policía y delegación del Gobierno por las cargas policiales contra los manifestantes por la Educación

"Hemos visto imágenes muy duras que nos duelen a todos", fueron las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en relación con las cargas policiales que se produjeron en la Universidad Complutense de Madrid durante la manifestación en defensa de la educación pública. Martín, en declaraciones a RNE, aseguró que, al igual que no se debía "tolerar ninguna agresión a la Policía, la respuesta de esta siempre" debía "ser proporcionada".

Por ello, el delegado del Gobierno anunció que había solicitado una investigación urgente por parte de la propia Policía Nacional sobre la actuación en la universidad: "Cuando las actuaciones no son proporcionadas, deben adoptarse medidas y debe haber consecuencias".

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Los sindicatos policiales piden su dimisión

A raíz de estas declaraciones, los sindicatos policiales JUPOL y CEP exigieron su dimisión al entender que había cuestionado la profesionalidad de los agentes, poniéndoles así en el "disparadero de la política más sectaria". JUPOL calificó de "intolerable" que se estuviese "señalando públicamente a los policías" mientras no se facilitaban las órdenes de servicio ni las instrucciones operativas necesarias para afrontar estos dispositivos.

"Quien cuestiona públicamente a los policías, siendo su máximo responsable, cuando además ha habido varios policías heridos, no puede eludir su responsabilidad. Por dignidad policial, por responsabilidad institucional y por la seguridad de los agentes: Francisco Martín debe dimitir", apuntó el sindicato en el comunicado.

Por su parte, para la CEP es "especialmente grave" que quien ostenta la máxima responsabilidad gubernativa sobre la seguridad ciudadana en Madrid "emita semejante valoración" antes de que se esclarezcan los hechos, así como que no haya esperado "a conocer las conclusiones de la investigación que él mismo ha solicitado".

El delegado pide disculpas a la ciudadanía

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, respondió pidiendo disculpas a la ciudadanía y reafirmando que las imágenes de las cargas policiales no correspondían a "una actuación justificada" y exigían "tomar decisiones al respecto".

Tras remarcar que respeta estas opiniones, Martín defendió que estos sindicatos deberían ver las imágenes de las cargas "y darse cuenta realmente de si están representando a la Policía o no". "Creo que una inmensa mayoría de los policías, al igual que una inmensa mayoría de la ciudadanía española, al ver esas imágenes entiende que eso no es una actuación justificada, sino que, muy al contrario, hay que tomar decisiones al respecto", defendió en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press.

El delegado del Gobierno trasladó su "compromiso absoluto" para "clarificar lo sucedido y adoptar las decisiones que correspondan para exigir lo que es fundamental, que es que la proporcionalidad debe estar siempre en las actuaciones policiales": "Vamos a analizar y vamos a tomar las decisiones que correspondan porque tiene que saber la ciudadanía que el derecho de protesta, el derecho de manifestación, es un derecho fundamental y todas las instituciones, también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deben velar porque ese derecho se pueda ejercer en libertad", dijo.