El CGPJ estudia si expedienta al juez Peinado por sus palabras sobre la Policía en el auto sobre Begoña Gómez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará a las 9:00 horas de este lunes una reunión en la que se estudiará un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

La reunión se celebrará de manera presencial en la sede de este organismo, después de que, ayer, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, plantease si estas afirmaciones motivan la apertura del expediente, en una reunión inicialmente convocada para ayer pero que se ha aplazado hasta hoy para posibilitar un debate.

Este expediente a Peinado se abriría por una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

Las palabras polémicas de Peinado

En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

En este mismo sentido se pronunció la Dirección General de la Policía Nacional que ha reiterado "la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio" de sus funcionarios, tras las consideraciones recogidas en el auto del juez Peinado.

En un comunicado, la Dirección General de la Policía Nacional ha calificado de "injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta".