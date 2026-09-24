Celia Villalobos revela el lujoso regalo de un embajador que rechazó siendo alcaldesa: "Devuélveselo"

Tras las explicaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha enviado al juez un escrito sobre las joyas encontradas en su despacho para indicar que se tratan de un regalo personal que aceptó por "deferencia", la exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, ha recordado en Por fin algún regalo que le hicieron, pero que devolvió.

Casualmente, se trata de un reloj que le quiso regalar un embajador de un país árabe que fue a visitar la ciudad. Según Villalobos, él llegó envuelto en brillantes y con un gran reloj en la mano "que debía pesar muchísimo". Le pidió a su jefe de gabinete que le preguntara si era un regalo para la ciudad o para ella. La respuesta del embajador fue clara: "Es un regalo personal para Celia Villalobos", a lo que ella respondió, tajante: "Devuélveselo".

Según Villalobos, esto no le gustó nada al embajador, que se fue "muy enfadado". A su juicio, no era un regalo que debía aceptar. Así las cosas, ha recordado su época de diputada, cuando lo más que les daban era un ejemplar especial de la Constitución de parte de la presidenta.

No aceptaba ningún regalo personal

Lo que más le sorprendió cuando llegó al puesto de alcaldesa fue que en Navidad sí les regalaban cosas. "Recuerdo un centro de cristal con plata y unos vasos... Pero siempre le decía a la secretaría: lo que llegue, devuélvelo en el coche y asegúrate de que llegan".

Tal era su fama de no aceptar regalos, asegura, que un empresario un día le llevó una botella de vino y le preguntó: "¿Esto sí lo vas a aceptar?", y ella contestó, entre risas: "Esto me lo voy a beber contigo".

Zapatero aceptó las joyas por "deferencia" y "respeto"

Por su parte, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado que cuando hacía campaña le regalaban botellas de aceite o patucos, pero nada reseñable u obligatorio de declarar, como las joyas de Zapatero.

Las joyas encontradas en una caja fuerte en el despacho de Zapatero son doce piezas realizadas en oro blanco de 18 quilates con rubíes, diamantes, esmeraldas y zafiros fueron entregadas en el Palacio de la Moncloa, que era su residencia habitual. Según el expresidente, las aceptó porque eran un "obsequio" y por "deferencia", pero que permanecieron guardadas "sin conciencia de su valor material".