Susana Díaz, muy crítica con Zapatero por las joyas: "Estas explicaciones ni me valen ni las entiendo"

La senadora por Andalucía y miembro del PSOE, Susana Díaz, se ha mostrado muy crítica con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las explicaciones que este ha dado con respecto a las joyas. "Estas explicaciones ni me valen ni las entiendo", ha expresado en Por fin.

Zapatero ha presentado un escrito al juez Calama en el que explica que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 y que aceptó "por deferencia". En este sentido, Díaz critica que el expresidente se quedara con ellas, porque es "evidente" que no son "una cortesía personal".

La exsecretaria del PSOE andaluz ha recordado que el propio Rodríguez Zapatero creó un código ético en la legislatura de 2004 en el que especificaba qué regalos se podían recibir y cuáles no, y diferenciaba entre cortesía personal y lo que no, "y es evidente que estas joyas no son una cortesía personal".

No sé qué me parece peor, los tres meses de silencio o las explicaciones que se han dado

De hecho, la propia Susana Díaz ha reconocido que a ella cuando estaba de campaña también le regalaban cosas, como botellas de aceite, patucos... pero eso "no se declara", a diferencia de las joyas, que están valoradas en 1,3 millones de euros y que deberían haber pasado a patrimonio, en lugar de aparecer 20 años después en una caja fuerte en el despacho.

En este sentido, la socialista se ha mostrado muy crítica con los tres meses de silencio del expresidente. "No sé qué me parece peor, los tres meses de silencio o las explicaciones que se han dado". Y se ha preguntado qué habría pensado si fuera un expresidente del PP: "Lo mismo me tengo que aplicar con los del PSOE".

Espera que la situación cambie

Ha calificado de "atronador" que haya pasado tanto tiempo en silencio y, aunque entiende que esté "preocupado" por el proceso penal y porque "las consecuencias sean mínimas", no comprende que haya pasado tanto tiempo sin hablar.

Aun así, Díaz se ha mostrado esperanzada con que la situación se "reconduzca", porque no quiere que esta sea la imagen "de alguien a quien yo he respetado muchísimo y al que he tenido una admiración enorme porque contribuyó mucho a ampliar los derechos de este país".

No tiene constancia documental del regalo

Zapatero explica en el escrito al juez que las doce piezas de joyería de oro blanco de 18 quilates con rubíes, diamantes, esmeraldas y zafiros se entregaron en el Palacio de la Moncloa y que "permanecieron guardadas en todo momento, junto a las de origen familiar y otros regalos, sin uso ni destino y sin consciencia de su valor material".

Según la periodista de Onda Cero, Eva Llamazares, si Zapatero consigue acreditar que fue un regalo de 2007 podrá esquivar por prescripción los dos posibles delitos, fiscal y de contrabando, pero tendría que demostrarlo con constancia documental, que en este momento no puede aportar.