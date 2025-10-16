Carlos Alsina responde a Margarita Robles, tras criticar a la prensa por preguntar a Trump por España: "Cuidado, ministra"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo este miércoles un encuentro en Bruselas con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por el que la prensa le ha preguntado. Cuestionada sobre si habían tratado las advertencias del presidente Donald Trump al respecto de la aportación de España a la OTAN, Robles respondía que no, a lo que el corresponsal de Onda Cero, Jacobo de Regoyos, le preguntaba si no era llamativo que no se hablase de ese tema con su homólogo estadounidense.

La crítica de Margarita Robles a la prensa española

La respuesta de Margarita Robles fue decir que lo llamativo era que los periodistas españoles preguntasen a Donald Trump por España: "Lo que no me parece normal tampoco, me va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Pregunta que lleva implícita una respuesta también. De todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, la prensa española siempre le pregunta lo mismo".

Sobre esto ha opinado Carlos Alsina en 'Más de uno' al decir que las preguntas que se le hacen a Trump "no llevan una respuesta implícita", ya que "Trump puede responder lo que le dé la gana". Es más, "mañana podría responder que ha cambiado de opinión, como le pasa a Sánchez, y responder lo contrario de lo que viene respondiendo hasta ahora".

"Cuidado, ministra"

Alsina "toma nota aleccionado" por la ministra de Defensa e ironiza diciendo que habrá que pedir a los compañeros periodistas españoles que, cuando le pregunten algo a Donald Trump, no sea sobre la posición de España: "Periodistas españoles, preguntad, por ejemplo, por la posición de Macedonia del Norte".

No obstante, el presentador de 'Más de uno' añade: "Cuidado, ministra, que hay una parte de la prensa española que a usted la preserva siempre de cualquier crítica. A ver si les va a incomodar esta pretensión suya de instruir sobre lo que se debe o no preguntar".