GASTO EN DEFENSA

Trump acusa a España de ser "irrespetuosa" con la OTAN y amenaza con nuevos aranceles

El debate sobre el aumento del gasto en Defensa parece agravarse después de las últimas declaraciones del líder norteamericano.

👉 Alsina: "Mientras Trump le vuelve a clavar el rejón del PIB en Defensa, Sánchez ríe"

R.G.

Madrid |

Donald Trump en una foto de archivo

Donald Trump ha vuelto a referirse este martes en público al gasto en Defensa de España como país miembro de la OTAN horas después de que preguntara públicamente por ello al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre por la paz en Oriente Medio celebrada en Egipto.

El presidente de Estados Unidos ha acusado este martes a España de ser "increíblemente irrespestuosa" con la OTAN por ser el único país miembro que no se ha comprometido a gastar el 5% del PIB en Defensa, una cifra a la que Sánchez aseguró hace unos meses que no iba a llegar.

"Vamos a hacer un esfuerzo significativo. Sin subir impuestos, sin tocar un solo euro del Estado de bienestar y sin incurrir en mayor déficit público", dijo entonces el presidente del Gobierno que aseguró que llegar al 5% era "irrazonable y contraproducente" para el modelo social de España.

No ha gustado nada esta negativa a Donald Trump, que en los últimos días se ha pronunciado públicamente hasta tres veces sobre el tema. Este martes, además, ha amenazado con represalias comerciales hacia nuestro país si no llega al porcentaje acordado por la OTAN.

"Estaba pensando en aplicarles aranceles para castigarlos, y tal vez lo haga (…) Creo que habría que castigarlos", ha dicho este martes tan solo unos días después de que planteara una posible expulsión de España de la OTAN.

"No estoy nada contento", ha reiterado este martes un Trump que ha asegurado que la decisión de España es algo "muy malo" para la OTAN a pesar de que "va a recibir protección" por parte de la Alianza, por lo que considera que la actitud del Gobierno de Sánchez "es una falta de respeto".

En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el pasado mes de junio, los miembros acordaron el aumento del gasto militar el 5% del PIB para 2035, aunque algunos países expresaron la necesidad de plazos más largos y fórmulas flexibles para llegar a esa cifra.

