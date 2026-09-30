El cambio que llega para los alquileres de temporada: cuándo pasarían automáticamente a ser contratos de vivienda habitual

Entre los cambios que plantea el real deceto ley de vivienda acordado por el Gobierno y ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, está la modificación que afecta a los alquileres temporales.

La norma busca evitar que este tipo de contratos se utilicen para eludir las protecciones y límites establecidos para los alquileres de vivienda habitual.

El decreto establece nuevas condiciones para determinar cuando un contrato tiene realmente carácter temporal y que cuando no se cumplan, el contrato pase a someterse al régimen previsto para una vivienda habitual.

La medida forma parte del primero de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y deberá ser convalidada por el Congreso este viernes para mantener su vigencia.

¿Cuándo un alquiler puede considerarse de temporada?

El texto exige que la condición de contrato temporal esté debidamente acreditada. Es decir, no bastará con denominar un contrato como "de temporada" para que tenga esta consideración.

Entre esas circunstancias que pueden justificar este tipo de arrendamiento se encuentran las situaciones en las que el inquilino necesita temporalmente una vivienda por motivos laborales, académicos, sanitarios u otras causas que impliquen una residencia limitada en el tiempo.

Además, el contrato temporal deberá tener una duración superior a 31 días y, como regla general, no podrá superar los 12 meses.

Cuándo pasará a considerarse un alquiler de vivienda habitual

Si el alquiler supera los 12 meses sin que exista una causa que justifique esa duración, dejará de considerarse temporal y pasará a quedar sometido al régimen de los arrendamientos de vivienda habitual.

Asimismo, cuando entre el mismo propietario y el mismo inquilino sobre una misma vivienda se celebren más de dos contratos temporales consecutivos, el arrendamiento pasará a considerarse de vivienda habitual.

¿Qué cambia si pasa a ser vivienda habitual?

Que el contrato pase a considerarse de vivienda habitual supone que se le aplicarán las protecciones y reglas previstas para este tipo de arrendamientos, en lugar del régimen correspondiente al alquiler temporal.

Esto afecta a cuestiones relevantes como la duración y las prórrogas del contrato o las limitaciones de renta que resulten aplicables conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos y a la normativa de vivienda.

El propio Gobierno ha justificado la reforma por el crecimiento de modalidades como los alquileres de temporada y por habitaciones que, según sostiene, estaban siendo utilizadas en algunos casos para sortear las reglas aplicables a los contratos residenciales.