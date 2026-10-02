Borja Sémper da su opinión en Onda Cero sobre un posible adelanto electoral: "Mi apuesta es que Sánchez no lo va a hacer"

En pleno debate sobre una posible convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez, Marta García Aller ha conversado con Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular. "Llevamos unos días un poco de bochorno, de vergüenza ajena. La imagen que está dando la política española es absolutamente lamentable", ha afirmado el político al comenzar la entrevista.

Sobre una posible convocatoria electoral, Sémper ha señalado: "Ojalá, un Gobierno que no puede presentar presupuestos debe convocar elecciones". No obstante, ha afirmado que "con Sánchez es imprevisible realizar un análisis convencional de lo que puede suceder".

"Estamos preparados para cualquier escenario", ha asegurado, aunque ha defendido que los españoles necesitan acudir a las urnas para salir de la situación política en la que se encuentran. "Mi apuesta es que no lo va a hacer", ha señalado sobre la convocatoria electoral, Sémper ha asegurado que existe una mayoría parlamentaria a la que no le interesan unas elecciones.

Estamos preparados para cualquier escenario

La vivienda

Sobre el debate de la vivienda, Sémper ha criticado que "una materia tan relevante" sea utilizada "como una herramienta política arrojadiza". El portavoz del PP ha afirmado que "la izquierda está deprimida desde hace unos años porque no encuentra argumentos para defender las posiciones del Gobierno, por lo que necesitan algo que enarbolar como bandera".

Ha señalado que, tras ocho años de Gobierno progresista, la vivienda es el principal problema de los españoles, "entre otras cosas porque el Gobierno no ha sido capaz de gestionarlo bien", aunque ha reconocido que las competencias no solo pertenecen a la administración central.

A su juicio, hay una multitud de políticas y medidas que hay que empezar a tomar. España tiene, en primer lugar, un problema de oferta, por lo que ha defendido "construir vivienda como si no hubiera un mañana", agilizar los trámites y alcanzar pactos entre las diferentes administraciones. También ha hablado de incluir elementos relacionados con la fiscalidad.

Construir vivienda como si no hubiera un mañana

Sémper ha añadido también que las políticas sociales son necesarias, no obstante, ha señalado que "si son los particulares los que hacen política social, esos particulares no pondrán su vivienda en alquiler nunca". Ha calificado de "ineludible" un pacto de Estado por la vivienda para poder llevar todo este proyecto a cabo. Ha afirmado que Feijóo remitió una propuesta a [información incompleta en el texto original].

La acampada de Sol

Sobre las declaraciones de Ayuso y la situación de la acampada, Sémper ha defendido que, desde el respeto, "ese ejercicio no puede impactar en el normal desarrollo de la vida de comerciantes y personas". "El PP lo que defiende es que ese campamento debe levantarse", ha afirmado.