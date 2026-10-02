Ignacio Varela apunta a la única razón que podría llevar a Sánchez a convocar elecciones: "Ese es el criterio y no la votación"

La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso ha disparado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

Sobre esta posibilidad se ha pronunciado el analista poítico Ignacio Varela en Por fin, y ha pedido prudencia a los que tras la derrota parlamentaria del Gobierno creen que estamos abocados a una convocatoria electoral.

"Yo creo que os estáis corriendo mucho con esto de las elecciones", ha señalado el analista, que considera que el resultado de la votación de los decretos no será el elemento determinante para Sánchez.

"Lo único que determina la conducta de Sánchez es el calendario judicial"

Varela ha apuntado a una razón diferente y considera que lo más determinate es los procedimientos judiciales que afectan al entorno político del presidente.

"Lo único que determina la conducta de Sánchez en este momento es el calendario judicial", ha asegurado.

"Es muy frecuente que cuando hay elecciones, los procedimientos judiciales se paralicen. Por lo tanto, convocará las elecciones cuando necesite desesperadamente paralizar determinados procesos judiciales. Puede ser ahora o puede ser cuando sea", ha afirmado Varela.

Varela ha concluido su reflexión insistiendo en desvincular una eventual convocatoria de elecciones del resultado de los decretos de vivienda: "Ese es el criterio, no la votación".

La posibilidad de un adelanto electoral había comenzado a circular incluso antes de las votaciones. Algunos dirigentes del PSOE han defendido que, tras la caída de los decretos, podría abrirse un escenario favorable para acudir a las urnas, mientras otros actores políticos han reclamado directamente el final de la legislatura.