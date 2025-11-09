El PP aumenta su ventaja y Vox se dispara tras quitarle votos al PSOE y Sumar

En el caso de celebrarse elecciones generales en estos momentos, el PP ganaría con el 33,6% de los votos, mientras que el PSOE se quedaría con el 27,4%. Así lo demuestra el panel de Signa Dos para El Mundo. Alberto Núñez Feijóo lograría 144 escaños -siete más que los actuales-, mientras que Pedro Sánchez pasaría de 121 a 110.

Si bien, hay un partido que se beneficiaría más si cabe: Vox. La formación de Santiago Abascal se consolida como tercera fuerza política y obtendría 55 escaños, 22 más que en las elecciones del 23 J, superando su marca personal de las elecciones de 2019. Así las cosas, PP y Vox sumarían 199 escaños, una aplastante mayoría absoluta para gobernar.

Cabe destacar que este ascenso de Vox viene propiciado porque ya no solo le roba votantes al PP, sino al PSOE y a Sumar. A los socialistas les quita casi 200.000 papeletas, mientras que al partido de Yolanda Díaz casi 40.000.

Octubre pasa factura a PP y PSOE

El PP, por su parte, marca su peor registro. Octubre ha sido un mes negativo para los populares, marcado por la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat y la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Aunque la ventaja sobre el PSOE es importante, lo cierto es que Feijóo solo ha hecho crecer al PP medio punto desde julio.

Los socialistas tampoco se libran del varapalo del mes de octubre. Los pagos en efectivos en Ferraz en el marco del caso Koldo, el procesamiento del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Supremo, la comparecencia de Sánchez en el Senado o el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres han hecho daño al PSOE.

El descontento con el liderazgo del partido, motivo principal de populares y socialistas para cambiar de voto

En cuanto a los motivos por los que los electores han cambiado su voto, por parte de los populares destaca el descontento con el liderazgo del PP (27,2% de los electores). El mismo motivo alega el 43,1% de los votantes socialistas, seguido del descontento con la gestión del Gobierno (23,9%) y la desconfianza por las informaciones que rodean a la Presidencia (21,9%).

Los votantes de SUMAR también alegan un descontento con el liderazgo de Sumar, con un 35,9% de los votos, como la principal razón para cambiar su voto. En cuanto a los de Vox, creen que la gestión desde la oposición no ha sido la mejor, aunque el 26,4% opta por agrupar el voto útil.

Mirando los datos de los socios del Gobierno, Sumar perdería un escaño y el 25% de sus votos irían a parar a Podemos, que conseguiría dos escaños. Por su parte, Junts continúa perdiendo fuerza y solo obtendría cuatro diputados. ERC sí conserva sus siete escaños y Aliança Catalana irrumpiría en el Congreso con uno. Los partidos vascos, PNV y EH-Bildu pasan de cinco a seis.