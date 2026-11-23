La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado citar como investigada a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en el 'caso Kitchen'. En un auto emitido este lunes, la Sala rechaza la petición del PSOE donde se solicitaba que se citara a declarar como investigados a la que fuera secretaria general del PP, al empresario Ignacio López del Hierro y al representante legal de dicha formación política.

La petición de la bancada socialista se basaba en un informe policial que analizaba conversaciones entre la exdirigente y el excomisario José Manuel Villarejo. No obstante, la Sala considera inviable aceptar la petición puesto que el objetivo de la acusación popular era incluir nuevas grabaciones en la pieza, cuando la causa ya ha sido enjuiciada, está pendiente de sentencia y, por tanto, no es posible reabrir la investigación.

El tribunal considera además que solo hay un audio "novedoso" emitido por RAC 1 los días 24 y 26 de marzo de 2026, pero los magistrados consideran que esta grabación "no tiene la consistencia y la relevancia penal suficiente para poder reabrir las actuaciones contra los investigados que menciona la entidad política recurrente".

Cospedal llegó a estar investigada, pero el juez acabó sacándola del procedimiento, en contra del criterio de la Fiscalía, al descartar que pudiera haber tenido un "liderazgo ideológico" en el supuesto espionaje a Bárcenas.

Nuevos audios sin relevancia

Los nuevos archivos aportados fueron publicados en RAC1, pero la Audiencia Nacional ha rechazado admitirlos en la causa al no contener suficiente relevancia, según los tres magistrados que firman el auto. Destacan que el recurso presentado pretende volver a examinar lo mismo que ya se analizó en 2023, momento en el que se puso fin al procedimiento judicial contra Cospedal.

En uno de los audios, Villarejo habla a Cospedal de un "tipo" que les ha dado información y al que quiere convertir en policía o dice, supuestamente en alusión a Bárcenas, que se le ha encontrado una documentación complicada y espera que "el ministro se la haya dado al presidente", mientras que la dirigente responde que hacía un mes se había limpiado todo lo que tenía porque se lo había dicho a ella el propio presidente.

Además, los magistrados reprochan que no se aluda a los hechos nuevos, es decir los audios de RAC1 y apunta a que dicha ausencia de "datos concretos y de hechos incriminatorios novedosos" lleva a desestimar el recurso de apelación interpuesto por los socialistas.

El auto apunta a que ya fue analizada la relevancia penal de otros audios publicados, que sí llevaron a la apertura de una pieza separada y se consideró que no era procedente reabrir la causa contra Cospedal y su exmarido Ignacio López del Hierro. También rechazan que se ocultaran audios a las partes.

El pasado mes de julio, el juez de instrucción Antonio Piña pidió a Asuntos Internos analizar audios publicados por RAC1 y esta unidad de la Policía Nacional elaboró un informe donde se señaló que el contenido de las grabaciones tenía reflejo en las agendas de Villarejo, si bien no encontraron dichos audios en el caso Tándem ni tampoco correos electrónicos o transferencias bancarias relacionados con ellos.

En el caso Kitchen, una pieza separada del caso Villarejo, ha sido juzgado y está pendiente de sentencia el que fuera chófer de Bárcenas, que tras actuar como confidente para los investigadores obtuvo plaza por oposición en la Policía Nacional.