La Audiencia Nacional asume la investigación del rescate de la aerolínea Plus Ultra

La Audiencia acepta la competencia para investigar el caso, remitido por la jueza de Plaza de Castilla ante la envergadura de la causa.

Zapatero asegura que ni ha favorecido el rescate de Plus Ultra ni lo ha consultado con Pedro Sánchez

ondacero.es | EFE

Madrid |

Un avión de la aerolínea española Plus Ultra
Un avión de la aerolínea española Plus Ultra | Agencia EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones.

En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.

Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

