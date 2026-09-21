Así se vivió desde dentro el ataque a la diputada ceutí: "Nos están reventando"

La crispación sigue desbordando en la ciudad de Ceuta. Este pasado domingo, agentes de la Policía Nacional se vieron obligados a efectuar varios disparos al aire tras el ataque a un vehículo donde viajaba la diputada por el grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras.

El suceso se ha producido durante una protesta convocada por los vecinos ante la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, a cuyos integrantes han tachado de “radicales”, “proetarras” y de venir para “romper la convivencia”.

En torno a medio centenar de personas se concentraron pasadas las 18:45 horas, en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, por donde estaba previsto que llegara el grupo navarro en furgoneta, como ellos mismos habían avisado días atrás en sus redes sociales.

Sin embargo, la concentración acabó derivando en el lanzamiento de piedras y huevos al coche donde viajaban, además de la diputada, el abogado y activista Rafael Borrego y la abogada de Derechos Humanos de la ONU Sofía Acevedo.

La policía, obligada a intervenir

Durante la tarde del domingo se vivieron momentos de tensión tales que hasta la policía tuvo que intervenir. Tras el lanzamiento de objetos y el zarandeo del vehículo, varios de los agentes allí desplazados tuvieron que intervenir, hasta el punto de tener que disparar al aire para contener la tensión y permitir que el coche pudiera abandonar la zona.

Por el momento, la Policía ha detenido a un joven de 22 años por, presuntamente, romper la luna del vehículo de la diputada, y a otra persona por resistencia a la autoridad, tal y como han apuntado a EFE fuentes policiales.

El rechazo de Ceuta a la asociación navarra

Lo cierto es que el ataque del vehículo no está vinculado con la llegada de la asociación que había motivado la protesta vecinal. Se trata de un nuevo episodio de tensión en la ciudad autónoma después de varios días de incertidumbre.

Los vecinos, ante la inminente llegada de la asociación navarra, cargaron por equivocación contra el coche. Y es que según declaran, no hace falta la llegada de nadie a la ciudad para apoyar a los migrantes.

"Aquí no queremos radicales. No tiene que venir nadie a hacerse cargo de los migrantes, se hace cargo el gobierno de la ciudad y de la nación", ha explicado una de las vecinas.

El colectivo sostiene que las condiciones de vida de los migrantes en Ceuta "empeoran de forma paralela al trato recibido por la policía y el ejército" y denuncia lo que consideran una "zona altamente militarizada", así como supuestos "ataques racistas y fascistas" y una actuación violenta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un discurso que no ha gustado a la sociedad ceutí, que desde que tuvo conocimiento de su llegada comenzó a difundir carteles llamando a la ciudadanía a concentrarse contra su visita.

Sánchez muestra su rechazo

Tras lo altercados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales rechazando el episodio de "odio" vivido en Ceuta.

"Vivimos en una sociedad democrática que nos ha costado mucho construir. No podemos permanecer indiferentes ante la normalización del odio. La violencia nunca es el camino", ha sostenido en un mensaje en X.

Asimismo, el líder socialista ha mostrado su solidaridad con los integrantes del vehículo, aprovechando también para agradecer la labor de las ONG desplegadas en Ceuta.