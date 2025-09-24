Así es Aliança Catalana, la ultraderecha independentista que puede quitarle escaños a Junts

Tras las elecciones de julio de 2023, Junts se convirtió en la llave de Gobierno para Pedro Sánchez y sus exigencias al PSOE le llevaron a crecer en los siguientes comicios de 2024 en Cataluña mejorando sus resultados.

Más de dos años después, la formación independentista amenaza al Ejecutivo con dejarlo caer si no cumple con los compromisos del acuerdo de investidura y, aunque los próximos comicios autonómicos quedan aún lejos, las encuestas electorales dan al partido de Puigdemont un peor resultado que en 2024.

Existen muchos factores a los que estos pueden deberse, pero uno de ellos señala el auge de un partido como Aliança Catalana (AC), que representa a la ultraderecha independentista de Cataluña y que podría estar dando un importante bocado en el electorado de Junts.

AC ya logró entrar en el Parlament de Cataluña en las elecciones de mayo de 2024 con dos diputados, pero las últimas encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) dan a la formación un crecimiento significativo obteniendo entre 8 y 10 escaños.

Los expertos apuntan a que Junts podría perder entre 6 y 8 diputados y también señalan que el apoyo a la independencia de Cataluña ha caído a mínimos históricos, dos razones que podrían estar impulsando a votantes independentistas a opciones como AC, que ya se perfila como una de las formaciones emergentes más importantes dentro del panorama político catalán.

Pero, ¿qué es Aliança Catalana? AC es un partido político que se presenta como una fuerza independentista en Cataluña y a la que sus políticas la sitúan en la extrema derecha. Algunas de las declaraciones más sonadas de su líder, Sílvia Orriols, dejan entrever posturas radicales, ultranacionalistas, islamófobas y antinmigración.

Ultranacionalistas

En lo referido a Cataluña, desde AC declaran que la comunidad autónoma debe ser independiente y apuestan por una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como la que declaró Carles Puigdemont en 2017.

Además, no reconocen a España como Estado legítimo para Cataluña y reclaman más competencias y autonomía para las instituciones catalanas. Incluso promueven que el catalán sea la única lengua vehicular en la administración pública y rechazan lo que ellos han calificado como "castellanización".

En este sentido, hemos escuchado a su líder, la ya mencionada Sílvia Orriols, sostener que la identidad catalana está en peligro, aunque este aspecto lo relaciona también con su discurso islamófobo y antinmigración.

Discurso antinmigración

La postura de AC en torno a la inmigración es muy restrictiva y sus dirigentes se han encargado en ocasiones de señalar de forma directa al islamismo como un problema incompatible con lo que ellos consideran los "valores occidentales".

En una ocasión Orriols difundió un vídeo que aseguraba que el 90% de las violaciones que se producían en el Reino Unido eran cometidas por hombres musulmanes y la principal dirigente también ha defendido que permitir la entrada masiva de inmigrantes musulmanes es un error que traería a Cataluña violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados.

Economía y modelo social

En lo relacionado con la economía y el modelo social, desde AC proponen una bajada generalizada de impuestos simplificando tramos del IRPF, eliminando o reduciendo ciertos impuestos patrimoniales y favoreciendo el emprendimiento.

También promueven medidas para fomentar la natalidad, con bonificaciones y beneficios fiscales a las familias con hijos; endurecer las normas en las prisiones llegando a construir una nueva cárcel para los internos más agresivos; reformas en los medios de comunicación y en las administraciones públicas para que promuevan una visión catalanocéntrica; y reducir el número de consejerías y altos cargos en Cataluña.