El PP arropa a Espinosa de los Monteros en su nuevo proyecto: "Vox se le queda un poco pequeño"

Hace dos años que Iván Espinosa de los Monteros abandonó la disciplina de Vox por motivos personales que después se asociaron con discrepancias con la dirección del partido. El ex secretario general de la formación de Abascal se ha mantenido visible participando asiduamente en la vida política, especialmente, a través de los medios de comunicación. Ahora ha anunciado su nuevo proyecto: Atenea, un 'think tank' liberal-conservador que buscará aportar ideas para mejorar España desde la sociedad civil, según han dicho desde el mismo.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha alabado esta decisión del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, de crear un centro de pensamiento y ha confirmado que algunos dirigentes del PP acudirán a su presentación.

"Yo creo que al señor Espinosa Vox se le queda un poco pequeño", ha afirmado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede del PP, posterior a la reunión de su comité de dirección. El partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo apoya así el anuncio que hizo hace unos días el exdiputado de Vox.

De acuerdo a Ezcurra, todas las propuestas que sean para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española "deben ser bien recibidas". El apoyo es tal que el secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá a la presentación de la fundación el próximo jueves, ha detallado la vicesecretaria popular.

"En el Partido Popular le deseamos mucha suerte en este cometido", ha afirmado Ezcurra sobre este regreso de Espinosa de los Monteros, que se da en un momento en el que Vox está ganando fuerza, según las encuestas.