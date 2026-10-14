Antonio Caño, critica la respuesta del Gobierno a la entrada de buques de Marruecos: "No me preocupa la prudencia sino el ocultamiento"

Las últimas revelaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta en las que el Gobierno ocultó la incursión de fragatas en aguas ceutíes en los informes desclasificados han generado un intenso debate político tras el día de la fiesta nacional. Y es que, al confirmarse que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este episodio durante la recepción del 12 de octubre, han llovido las críticas por la falta de transparencia del Ejecutivo y la manera en la que Sánchez le restó importancia al asunto.

En este sentido, en la tertulia de Más de uno de Onda Cero, el periodista Antonio Caño ha analizado la necesidad de actuar con "cautela diplomática" ante la inacción e irresponsabilidad que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno. "Puedo entender que si se produce esta incursión la respuesta del gobierno no sea tomarlo como un acto de guerra o no informar inmediatamente", ha manifestado Caño en Onda Cero subrayando con dureza que lo que no puede hacer un gobierno en estas circunstancias es irse de vacaciones. "Lo que debería haber hecho es informar de ello al jefe de la oposición o montar un comité de seguimiento de esa crisis pero, desde luego, no irse de vacaciones. Es incomprensible", ha asegurado el periodista.

"Ha habido un ocultamiento"

Durante su intervención en Onda Cero, el periodista ha remarcado que la posible interpretación de esta incursión podría haber envuelto al país en un conflicto con el país vecino que no conviene. Con esto último, Caño ha sugerido que en el caso de que se hubiese tomado como un posible conflicto bélico, habría obligado a "escalar y envolverse en una disputa que no deseas".

Por ello, Antonio Caño ha asegurado que el Gobierno optó por no generar alarma social pero, a su vez, al irse de vacaciones y haber revelado meses después la incursión de fragatas, lo que ha habido es un "ocultamiento". "El Gobierno puede no responder a ello como un acto de guerra. Puede no informar a los ciudadanos inmediatamente. Pero tiene que considerarlo como una crisis grave y abordarlo como una crisis grave", ha reiterado Caño. El periodista ha concluido su intervención afirmando que lo que le preocupa no es la "prudencia" del Ejecutivo, sino el ocultamiento ante una situación "realmente alarmante".