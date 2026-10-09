El analista electoral Ignacio Varela analiza las primeras encuestas del 29N: la derecha aventaja a la izquierda en 15 puntos

Durante el programa de Por fin, presentado por Jaime Cantizano, el analista político Ignacio Varela ha analizado las primeras encuestas publicadas tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha explicado, los sondeos dibujan una ventaja de al menos 15 puntos para el bloque de la derecha frente al de la izquierda, una distancia que considera uno de los datos más relevantes de la carrera electoral.

Varela ha advertido de que estas encuestas todavía no reflejan el escenario definitivo, ya que se desconocen las coaliciones y las candidaturas con las que concurrirán las distintas formaciones, además de destacar que es pronto para adelantar acontecimientos.

Por este motivo ha querido hacer un símil con la Fórmula 1: ha comparado estos primeros pronósticos con las posiciones de salida de una carrera. Podrían permitir al electorado hacerse una idea de la situación inicial, pero no determinan necesariamente el desenlace final.

La derecha aventaja a la izquierda en 15 puntos

El analista ha subrayado que la política española funciona cada vez más por bloques y que, por tanto, la clave de las elecciones no estará únicamente en qué partido consiga más votos, sino en qué bloque logre reunir más escaños para formar gobierno.

En este sentido, ha recordado que desde 2015 se había mantenido una relativa igualdad entre los dos grandes bloques nacionales, que rondaban el 43% de los votos cada uno, mientras que las formaciones nacionalistas concentraban algo menos del 10%. Revela que esa relación ha ido cambiando progresivamente desde 2023.

Las cuatro encuestas realizadas íntegramente después del anuncio electoral sitúan a la derecha entre el 51% y el 52% de los votos, frente al 35%-37% de la izquierda. Varela ha destacado que esta diferencia coincide con la ventaja que la derecha obtuvo en las cuatro elecciones autonómicas celebradas en 2026.

Si se toma como referencia una participación del 70% y unos 27 millones de votos válidos, una distancia de 15 puntos equivaldría a unos cuatro millones de votos de diferencia entre ambos bloques. Por ello, el analista considera que tendrían que producirse cambios importantes durante el mes y medio de campaña para recuperar el equilibrio que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

El PSOE también pierde terreno y Vox es el partido que más crece

Varela ha cuestionado lo que revelan varios sondeos, y es que reflejan la idea de que el PSOE resiste electoralmente mientras los partidos situados a su izquierda se hunden. A su juicio, el Partido Socialista también está perdiendo apoyos y esas pérdidas tienen un efecto mayor sobre el equilibrio entre bloques, porque parte de sus antiguos votantes se desplaza hacia la derecha.

En cambio, cuando Sumar o Podemos pierden votantes en favor del PSOE, esos apoyos permanecen dentro del mismo bloque. En la derecha, el analista ha señalado un desplazamiento de electores del PP hacia Vox, formación que experimentaría el crecimiento más destacado al captar apoyos de distintos sectores del electorado.

Sobre la posible movilización de votantes durante la campaña, Varela ha advertido de que no cabe esperar que beneficie exclusivamente a uno de los dos bloques. En un escenario de fuerte polarización, ha explicado, la movilización de un sector suele provocar también una reacción del contrario.

El analista ha terminado su intervención con dos datos sobre las diferencias generacionales y de género que reflejan las encuestas: entre los hombres, el PP aventaja al PSOE en diez puntos, mientras que entre las mujeres el PSOE se sitúa dos puntos por delante del PP. Además, si solo votaran los menores de 45 años, Vox sería la primera fuerza política y la derecha aventajaría a la izquierda en 30 puntos. Entre los mayores de 65 años, en cambio, ganaría el PSOE, mientras que el Frente Amplio y Podemos tendrían una presencia prácticamente testimonial.