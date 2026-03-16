Alvise lanza una propuesta a PP y Vox: las cinco condiciones de SALF para no presentarse a las elecciones de Andalucía

Los resultados de las elecciones de Castilla y León han dejado un escenario en la región en el que la derecha no ha logrado todo el crecimiento que esperaba. El PP consigue dos diputados más (33) y Vox uno (14), aunque en ambos partidos esperaban unos resultados mejores.

Algunos atribuyen el frenazo a este crecimiento en Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez que ha logrado más de 17.000 votos que podrían haber acabado siendo de PP o Vox.

"La respuesta del PP y Vox ha sido atacarnos, decirnos que les robamos diputados o que hacemos crecer al PSOE. No ellos tras una década perdiendo contra Sánchez, sino nosotros, los que hemos metido en prisión a medio Gobierno", ha dicho Alvise Pérez en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Pérez ha asegurado que en los últimos meses ha pedido sentarse a negociar con Feijóo y Abascal hasta "diez veces", pero "solo hemos recibido desprecio e insultos" como respuesta.

A pesar de esto, el líder de SALF ofrece un pacto a ambas formaciones de cara a las elecciones en Andalucía, que aún no tienen fecha pero que se celebrarán en los próximos meses.

Alvise da de plazo a Juanma Moreno y Santiago Abascal hasta el próximo viernes, 20 de marzo, para aceptar cinco condiciones de lo que él considera "sentido común" para que su formación no se presente.

La propuesta de Alvise a Moreno y Abascal

El líder de SALF ha lanzado cinco condiciones al presidente de la Junta de Andalucía y su homólogo en Vox y afirma que si uno de los dos las acepta y las "sellan por escrito", no se presentarán en la región.

"Si no firman ninguno de los dos, que los españoles saquéis vuestras propias conclusiones sobre quién antepone España y quién antepone el sillón que les lleva dando de comer desde hace más de 25 años", explica en su vídeo.

Para ello, Alvise propone sacar adelante una reforma electoral, el cierre de "chiringuitos y televisiones deficitarias", acabar con lo que él llama "sobresueldos" de los políticos, medidas para favorecer el acceso a la vivienda de "millones de jóvenes españoles", y "no a las guerras que paga el currante español".

"Los españoles no nos votan para salvar a nadie a 6.000 kilómetros o mandarles a morir al otro lado del mundo. Votan para que se les pueda llenar la nevera, repostar el coche y llegar a fin de mes", ha explicado Alvise.