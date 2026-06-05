Alsina expresa su confusión respecto al comunicado de la Guardia Civil sobre su directora: "No me parece una nota de prensa sino el atestado de un interrogatorio"

Carlos Alsina ha expresado en Más de Uno su confusión respecto al comunicado que la Guardia Civil emitía el pasado jueves a última hora acerca de las reuniones mantenidas entre Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y la exmilitante Leire Díez.

"Está muy raramente escrita, a una hora muy rara difundida", comenzaba a opinar el director de Más de Uno, ya que hasta las últimas horas del pasado jueves no fue compartida esta nota de prensa por parte de la Guardia Civil.

Alsina opina que "no parece que sea una nota de prensa, me parece que es el atestado de un interrogatorio". Para el presentador de Más de Uno, "alguien ha interrogado a la directora general del cuerpo y han puesto por escrito lo que ella ha ido contestando".

Ha continuado analizando la nota de prensa de la Guardia Civil, afirmando que, una vez que los medios de comunicación hacen pública la participación de Leire en una reunión en la que ataca a agentes de la Guardia Civil, "ya no hay más encuentros".

Es entonces cuando Mercedes González toma la iniciativa de reunirse personalmente con los mandos de la UCO y "con el agente que ha sido señalado", que para Alsina no es otro que el coronel Antonio Balas, aunque no lo indique de manera explícita en dicha nota; para "mostrarle su máximo apoyo y respaldo".

Por último, el comunicado afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil, al ser una institución a la que admira. "Menos mal", ironizaba Alsina, "porque es la directora general."

Asimismo, en esta nota de prensa se asegura que jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este cuerpo, y también muestra su respeto absoluto a la Policía Judicial. "Este es el final de la nota o lo que sea esto", sentenciaba Alsina.