Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Siempre hay alguien que deja escritos los movimientos de la trama"

El juez autoriza a la UCO a que acceda a las cuentas bancarias del PSOE y sus movimientos en los dos años en que operaron las cloacas. Quiere establecer todos los movimientos de dinero del partido al despacho de Zarrías, el de Oliver y Crónica Libre, utilizados para financiar bajo servicios ficticios o campañas de publicidad la pocería de Leire y compañía. El Gobierno admite ahora dos reuniones de la directora de la Guardia Civil con la fontanera.

Tirar del hilo que nunca acaba: el último movimiento del juez Pedraz

El magistrado ha autorizado a la UCO a inspeccionar las cuentas del PSOE y del PSC del 2024 y 2025, años en los que actuó la trama de la fontanera Leire Díez y Santos Cerdán. La Guardia Civil tiene indicios, por pagos que ya ha detectado, de que desde el PSOE y el PSC se pagaba por supuestas campañas de publicidad a unos entramados de empresas, que a su vez utilizaban otras de su grupo para enviar ese dinero a la trama de las cloacas. Esos grupos empresariales serían los de Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, el Grupo Crónica Libre de la fallecida Patricia López y el Grupo Iki ligado al PSC.

El juez autoriza también reclamar a seis entidades financieras con las que trabajan estos partidos y estas empresas para conocer sus movimientos. Más de sesenta cuentas bancarias están vinculadas al abogado Ismael Oliver. La UCO, por cierto, registró ayer las oficinas de la SEPI y de la empresa Tubos Reunidos por la sospecha de que la trama también cobró mordidas del rescate de 112 millones que recibió esta compañía tras la pandemia. Ésta es una de las partes del sumario que sigue secreta.

El hilo de la trama de las cloacas de Ferraz no tiene fin. Hay novedades sobre las reuniones de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que la semana pasada negó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; que el miércoles, después de conocerse el sumario y aparecer esas reuniones, Interior negó que se hubieran producido dentro de la Dirección General; que el ministro matizó su declaración diciendo que a él no le constaban esas reuniones y que finalmente, después de escuchar a Leire con el ex capitán Yepes de la UCO, desde el Palacio de la Moncloa (y la propia afectada, también anoche a última hora) ha reconocido dos reuniones entre la fontanera y la directora de la Guardia Civil. Pero las circunscribe únicamente al ámbito personal. Aunque al tiempo afirma que Mercedes González se levantó de la mesa cuando Leire Díez le contó sus intenciones.

La realidad es que efectivamente se levantó, porque si no, seguiría sentada. Le ha faltado explicar al Gobierno por qué, si se levantó la directora de la Guardia Civil en la primera reunión, hubo una segunda. O si ocurrió en la segunda, de qué hablaron en la primera. Pero levantarse, está claro que se levantó.

Sobre los mensajes que cruzaron su presidenta, Cristina Narbona, y Leire sobre cómo reconducir los ataques al presidente y darle la vuelta como a un calcetín, la explicación que ha dado Ferraz es que, efectivamente, la fontanera le ofreció información, pero que ella no recibió nada y la derivó a Santos Cerdán.

Los investigadores están desgranando lo que la propia Leire Díez iba apuntando en una libreta. ¡Siempre hay alguien que deja escritos los movimientos de la trama! Y que graba. Ya decíamos ayer que los integrantes de la trama eran como Villarejo. Grababa sus conversaciones. Y por eso se escucha decir a Dolset que él no es cloaca, pero que lleva ocho meses limpiando mierda, y a la propia Leire Díez afirmar que ese es su objetivo.

En otra conversación que mantienen los miembros de la trama, hablan del cese de José Luis Ábalos. Y afirma Leire Díez de forma tajante que le echaron por encerrarse con seis prostitutas en un hotel en Marruecos durante un viaje oficial. Y apuntan que como tonto que se encapricha de prostitutas, quien quiera extorsionar al Gobierno le tendría cogido para siempre. El Gobierno y el propio Pedro Sánchez siempre han mantenido que su cese estuvo justificado por la necesidad de relanzar al Gobierno después de la pandemia.

Declararon los acusados en el juicio del hermano del presidente

Estuvo revuelta el final de la jornada de ayer en el juicio a David Sánchez después de que las acusaciones populares decidieran duplicar de tres a seis años la petición de pena para el hermano del presidente, que su abogado alegara indefensión manifiesta y que el tribunal acabara aceptando esa nueva petición de penas.

Pero también porque el tribunal había accedido antes a la petición de las acusaciones de escuchar cómo en instrucción Sánchez titubeaba ante la juez Biedma cuando esta le preguntaba por sus funciones como director de Artes Escénicas y cómo se enteró de la convocatoria.

Lo habían pedido las acusaciones populares después de que el acusado solo aceptara las preguntas de su abogado y este no le preguntara por nada de esto en un interrogatorio de menos de diez minutos en el que sobre todo le cuestionó sobre su papel en la contratación de su amigo Luis Carrero o en el cambio de denominación de su puesto de trabajo.

Niega igualmente el enchufe de su amigo porque insiste en que no tiene capacidad para influir en nada.

El otro principal acusado, el exlíder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, para el que las acusaciones populares elevan la petición de pena de dos a cuatro años, ha negado incluso que en su momento supiera que Pedro Sánchez tuviera un hermano y que cuando se enteró de que se presentaba a la plaza dijo que gane el mejor.

Sobre lo declarado el día anterior por el teniente coronel Antonio Balas, la tildó de novela de ficción. Por lo que ha recriminado el presidente del tribunal. Bueno, por esta ocasión y por otras durante su declaración.

En vigila para recibir al Papa León XIV

Mañana, a las diez y media de la mañana, aterriza en Barajas el Papa León XIV. Durante una semana pasará por Madrid, Barcelona y Canarias con la afluencia esperada de decenas de miles de personas a los actos previstos. Y el consiguiente perjuicio —y hartazgo— para el resto de ciudadanos por los cortes de tráfico, cierre de calles y variaciones en el transporte público.

El Gobierno central y los Gobiernos autonómicos de cada una de las regiones a las que va el Papa se van a pegar a él estos días. Por supuesto, Pedro Sánchez. Que lo va a acompañar a varios actos en cada una de las cuatro ciudades que visite León XIV. Incluida la misa en la basílica de la Sagrada Familia.

Ayuso y Salvador Illa se pegarán también al pontífice en cada acto. Posiblemente, el presidente regional que menos esté saliendo todavía en los titulares por sus ansias de coincidir con el Papa es el que más tiempo llevaba reclamando la visita no ya de León XIV sino de Francisco. Es el canario Clavijo, que tenía interés por mostrarle la realidad de los inmigrantes irregulares que se juegan la vida en el Atlántico por llegar a Europa.