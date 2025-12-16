Alsina afea a María Guardiola que no se deje entrevistar, como Pedro Sánchez: "Tarjeta roja"

La campaña para elecciones de Extremadura entra en la recta final, ya que se celebran el próximo domingo 21 de diciembre. Carlos Alsina ha afeado a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, que no conceda entrevistas durante la campaña ni participe en debates electorales: "Le sacamos tarjeta roja", ha comentado el presentador de Más de uno durante la tertulia del programa.

"Cada una elige cómo quiere hacer sus campañas, pero luego no puede exigirle a los demás", ha comentado el presentador, al tiempo que ha supuesto que ahora "Feijóo lo tendrá presente para no decirle determinadas cosas al presidente del Gobierno". En este sentido, Alsina ha ironizado con sancionar al PP con "tarjeta roja" cada vez que diga "que Pedro Sánchez no se deje entrevistar" o que "Pedro Sánchez rehúye los debates".

La posibilidad de que el PSOE gane en Extremadura es bastante remota

Aunque Guardiola sí ha participado en un debate en la televisión autonómica, la realidad era que había otros nueve candidatos. "Eso no es un debate", ha asegurado Alsina. Además, ha recordado que el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, dijo en una entrevista en Onda Cero que estaba dispuesto a un cara a cara con la popular, pero esta lo ha rechazado. "Aquí y en otros medios", ha apuntado.

Alsina, además, teniendo en cuenta lo que apuntan las encuestas electorales, ha señalado que sería una sorpresa que "el PP le sacara menos de 10 escaños al PSOE o que el PSOE en lugar de bajar de 20 lograra 21 o 22". "La posibilidad de que el PSOE gane en Extremadura es bastante remota", ha sentenciado.

Qué dicen las encuestas electorales

Las últimas encuestas electorales apuntan a una victoria del PP, pero no podría gobernar en solitario y necesitaría el apoyo de Vox. La última encuesta que se ha publicado antes de vencer el plazo permitido es la de Celeste-Tel que muestra que los populares se van a quedar a dos escaños de la mayoría absoluta y que el PSOE logrará 10 escaños menos que en 2023. Por su parte, Vox conseguirá ocho.

Anteriormente, habían publicado encuestas El País, El Mundo y ABC. Todas ellas coinciden en la victoria de Guardiola, pero también en la necesidad del apoyo de Vox. El País señala que los socialistas caen seis escaños, mientras que en la encuesta de El Mundo, los números son peores. ABC, por su parte, le otorga entre 19 y 20 escaños, ocho o nueve diputados menos que hace dos años.

Otro elemento común en estas encuestas es la subida de Vox entre siete y nueve escaños en ABC, nueve y 11 en la encuesta de El Mundo y nueve y 10 en la de El País. Hay que esperar a los resultados oficiales el próximo 21 de diciembre, pero todo apunta a un pacto entre PP y Vox en el Gobierno y una caída contundente de los socialistas.