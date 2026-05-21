Aldama cita a Zapatero en su declaración ante el juez del caso mascarillas: "Usaba teléfonos desechables"

El empresario Víctor de Aldama ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos seguros y que no le consta que se cobraran comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama en la pandemia, al contrario que en Canarias, según ha precisado.

Así lo ha asegurado Aldama ante el juez Ismael Moreno, según fuentes jurídicas, después de ser citado a declarar raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama.

Los pagos de 10.000 realizados a Koldo

También ha afirmado que los supuestos pagos de 10.000 euros que le habría realizado a Koldo García, el que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se circunscribían únicamente a los contratos de mascarillas, sino que también respondían a los presuntos amaños de obra pública.

Asimismo, el presunto conseguidor ha relatado que Koldo presumió delante de él de la relación que mantenía con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de Koldo y Aldama después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y del exministro Ábalos.

Dicho informe insistía en que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se ceñiría "a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".