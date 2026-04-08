Albares, sobre el alto el fuego en Irán: "Es un rayo de esperanza, pero todavía estamos muy lejos del fin de la guerra"

José Manuel Albares califica el alto el fuego en Irán como un "rayo de esperanza" que se abre, aunque asegura que todavía nos encontramos "muy lejos" de que este hecho se convierta en "un camino para la paz". Así lo ha afirmado en Más de uno, donde ha señalado que las intenciones de las partes se sabrán desde este mismo miércoles, cuando comiencen las negociaciones. "No vamos a escatimar en esfuerzos para apoyar la mediación de Pakistán y de otros países, pero especialmente de Pakistán", ha comentado el ministro.

Además, Albares ha dicho que hay "tres cosas fundamentales" para el Gobierno, y es que en estas dos semanas de alto el fuego den paso a "una verdadera paz", con el "cese del lanzamiento de misiles", así como la finalización de los ataques sobre Líbano. "Tiene que volver la paz a Líbano y cesar los ataques, es por lo que vamos a trabajar", sostiene Albares, que ha añadido que la posición del Ejecutivo español tras la caída de la primera bomba es "lo que va a prevalecer" en todo momento.

El ultimátum de Trump y las posiciones "alejadas" de EEUU e Irán

El ultimátum de Donald Trump a Irán, con un mensaje en el que el mandatario aseguraba que sería el fin de "toda una civilización", preocuparon y mucho al ministro de Exteriores, como ha sostenido en Más de uno: "Me lo tomé muy en serio y me preocuparon mucho sus mensajes. Estamos hablando del presidente del país más poderoso militar y económicamente. Por supuesto que me preocuparon sus mensajes, hubieran llevado a la humanidad a una escalada de consecuencias irreparables".

"Nunca hemos visto ningún sentido a esta guerra. La violencia solo trae violencia, caos y sufrimiento", ha señalado Albares, que también ha hecho referencia al impacto del conflicto en el bolsillo de los españoles: "Cuando vemos el impacto en el bolsillo de los españoles, en las gasolineras, vemos que nada bueno podía salir de esta guerra".

Por último, Albares ha afirmado que las posiciones de EEUU e Irán están "alejadas", pero ha puesto en valor a la diplomacia: "Hay dos bases de negociación, hay un plan de diez puntos iraní. Las posiciones están alejadas, pero para eso está la diplomacia, para negociar. Nosotros hemos apoyado a todos los mediadores. Ni la democracia, ni la paz, ni la prosperidad llegan nunca con las bombas".