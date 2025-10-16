Ábalos escoge como nuevo abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha elegido al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista para representarle en el caso Koldo, tras renunciar al letrado José Aníbal Álvarez por "diferencias irreconducibles".

Así lo ha anunciado en un comunicado el despacho al que pertenece el letrado Chabaneix Abogados, especializado en derecho penal económico e internacional y que ha destacado que "Bautista estuvo adscrito a la Fiscalía antidrogas y de blanqueo de capitales, así como de antiterrorismo, entre otras",

Bautista, ahora fiscal en excedencia, es "experto en materia de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega". A lo largo de su trayectoria en la Audiencia Nacional, intervino en procedimientos de especial relevancia en materia de cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones, aportando una sólida experiencia técnica en la gestión de causas complejas.

Fue el fiscal a cargo del 'caso Faisán', en el que se condenó al aparato de financiación de la banda terrorista ETA, y participó en el juicio celebrado en la AN por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

El movimiento se produce la misma semana en la que el exministro comunicó al Tribunal Supremo su decisión de renunciar al que venía siendo su abogado, dos días antes de declarar, este miércoles, como investigado en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Ábalos aseguró que había roto relaciones con Álvarez al considerar que mantienen "diferencias irreconducibles" que, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

Pero el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechazó la decisión del exdirigente socialista, al considerar que se trata de un fraude de ley y le obligó a comparecer junto al letrado, para hacer después el cambio.

El juez mantiene a Ábalos en libertad

Tras su comparecencia ante el juez, el magistrado decidió mantener al exministro en libertad al no observar riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y defendió el mantenimiento de las cautelares actualmente en vigor.

Ábalos le explicó al juez que se encontraba en "situación de indefensión" y que por ello consideró que lo más pertinente es guardar silencio. Cuando intentó explayarse en su explicación, Puente le espetó: "Esto no es el Congreso".