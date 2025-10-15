caso koldo

Ábalos declara ante el juez del Supremo en una cita clave en la que se juega entrar en prisión

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE tendrá que explicar ante el magistrado Leopoldo Puente los "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar y los descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE, según reveló el informe de la UCO. .

Pilar Lara

Madrid |

Imagen de archivo del exministro José Luis Ábalos (d) tras salir del Tribunal Supremo el pasado 20 de febrero, donde acudió para declarar como investigado en el caso Koldo. | EFE/ Chema Moya

El exministro Jose Luis Ábalos está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.

Lo hará en un contexto anómalo, pues salvo sorpresa de última hora le acompañará el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció el lunes por "diferencias irreconducibles", un escenario que el magistrado no ha aceptado por considerarlo "fraude de ley".

El letrado irá al Supremo y cumplirá con lo que ordena el magistrado, que reprochó esa maniobra de Ábalos por considerarla un intento de forzar la suspensión de la cita y la vistilla.

Su declaración es una incógnita pues se desconoce si responderá a las preguntas del juez y del fiscal o se acogerá a su derecho a no declarar, si bien en sus comparecencias anteriores contestó tanto al magistrado como a su abogado.

En todo caso será clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado. Ábalos se juega entrar en prisión, una petición que ya solicitaron las acusaciones populares la última vez y que la Fiscalía estudiará en función de cómo transcurra la cita.

Actualizado a las

Ábalos afronta su cuarta declaración ante el juez con el temor a una posible entrada en prisión

El exministro José Luis Ábalos afronta este miércoles su cuarta comparecencia ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en una situación difícil.

Asistido por un abogado en el que ya no confía, pero al que el instructor le ha impedido renunciar, y con el temor a una posible entrada en prisión provisional si lo acaba pidiendo la Fiscalía.

