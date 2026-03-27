El pronóstico definitivo de la AEMET sobre el tiempo que hará en Semana Santa

La Semana Santa es una de las festividades más marcada en el calendario por muchos ciudadanos españoles. Se trata del primer gran periodo festivo desde la Navidad en muchos casos, por lo que la ciudadanía aprovecha para desplazarse a sus lugares de origen, otros hasta la costa y en numerosos casos también se opta por quedarse sin viajar.

Por ello, al ser una fecha tan señalada, la previsión del tiempo cobra una importante esencial a la hora de planificar el viaje. Como cada año, la AEMET ofrece una predicción adelantada sobre el tiempo que hará esta semana, aunque ha sido ahora cuando el organismo estatal ha emitido su pronóstico definitivo y más fiable.

Qué tiempo hará en Semana Santa: el pronóstico definitivo de la AEMET

La AEMET comienza por este fin de semana. Un viernes y sábado estables en la mayor parte del país, aunque con precipitaciones en el área cantábrica que durante el sábado se ampliarán al tercio norte. También habrá chubascos ocasionales en Baleares, mientras que la cota de nieve sufrirá un desplome en las últimas horas del sábado en el norte, dejando nevadas en montañas y algunas zonas bajas.

Las temperaturas tendrán oscilaciones, con heladas en entornos de montaña y mesetas, y el levante soplará con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán, también con viento de componente norte en el resto, fuerte con rachas muy fuertes en Ampudrán, Baleares, litorales de Galicia, Pirineos y Ebro. Por otro lado, en Canarias habrá tiempo estable.

Para este domingo, Domingo de Ramos, la jornada se complica en cierta manera por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares. Las precipitaciones serán nieve en amplías zonas del tercio norte peninsular -con cotas que podrán bajar hasta 400 y 700 metros-. El domingo habrá bajonazo de temperaturas en prácticamente toda España, con valores que llegarán hasta los -1 de mínima en Teruel, 0 en Ávila, 1 en Burgos, 4 en Cáceres, 2 en León o 6 en Madrid.

No obstante, el descenso de termómetros no durará demasiado, ya que la AEMET asegura que el periodo que va del lunes 30 al jueves 2 contará con un ascenso notable de temperaturas. No obstante, la lluvia podría hacer acto de presencia, especialmente en el extremo norte, pero el organismo no descarta que llueva en puntos del este y sur peninsular.