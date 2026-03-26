La Semana Santa más cara de la historia: por qué el precio de la gasolina sigue subiendo a pesar de la rebaja del IVA

El precio de los carburantes continúa su escalada durante los últimos días pese a la rebaja del IVA al 10% anunciada por el Gobierno, con lo que ya son diez semanas de ascensos que recogen el impacto del precio del petróleo tras el ataque de Estados Unidos a Irán. El diésel ha sufrido un incremento especialmente destacado, llegando a ser un 30,8% más caro que hace un año.

Repostar ya cuesta un 14,9% más que el año pasado y un 1,4% más que la pasada semana en el caso de la gasolina, como refleja el Boletín Petrolero de la Unión Europea. El precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,73 euros el litro, mientras que el del diésel es de 1,883, un 2,5% más que los 1,337 del último dato.

Esto hace que llenar un depósito de 55 litros cueste 95,32 euros, más de un euro que la semana anterior, aunque en el caso del gasoil es más llamativo: completar un depósito es 2 euros y 53 céntimos más caro que la última semana.

La Semana Santa más cara de la historia

El panorama de los carburantes se produce a las puertas de una Semana Santa que promete ser la más cara de la historia en las gasolineras. Este viernes arranca la operación especial de tráfico, que se prolongará hasta el próximo 6 de abril, y en la que la DGT prevé más de 17 millones de desplazamientos.

Se trata de una de las fechas con mayor movimiento de vehículos, por lo que, mirando hacia la Semana Santa de 2025, cabe preguntarse qué precios había entonces. Llenar un depósito de 55 litros de diésel tiene ahora un coste de 19,14 euros más que en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, para los vehículos de gasolina, completar el depósito medio de esta capacidad supone un desembolso de unos 3,85 euros más.

No obstante, los carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron en 2022, aunque en otra época distinta. Fue en verano, en julio de 2022, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el diésel, los 2,1 euros.

Por qué sigue subiendo el precio de la gasolina pese a la rebaja del IVA

Estos precios no reflejan todavía las medidas fiscales que aprobó el Gobierno el pasado viernes para contener los precios de los carburantes ante la crisis por el conflicto en Oriente Próximo, ya que el Boletín Petrolero de la UE publica semanalmente los precios medios de consumo de la gasolina y el gasóleo, reflejando la media de la semana anterior, lo que genera un ligero decalaje en los datos publicados.

El Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta alivio fiscal no fue de todas maneras efectivo en los surtidores hasta el pasado domingo.

De hecho, la medida sí que ha tenido su efecto ya que el precio medio de litro de gasolina en la Península y Baleares se situaba en los 1,587 euros este martes, mientras que el del diésel era de 1,789 euros, según los datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la evolución de los precios diarios en estaciones de servicio.

Estos precios son sensiblemente inferiores a la media de 1,969 euros que registraba el gasóleo y de 1,819 euros de la gasolina el pasado sábado, día antes de aplicarse el alivio fiscal. No obstante, a pesar de esta bajada, el precio medio del litro de diésel registra su nivel más alto.