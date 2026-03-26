No solo la gasolina: cemento, materiales de construcción y hasta las resonancias magnéticas en riesgo por la guerra de Irán

El precio de los combustibles empieza a moderarse tras las medidas anticrisis del Gobierno, pero sigue muy lejos de los niveles previos a la guerra. El gasóleo, por ejemplo, se mantiene en torno a los 1,78 euros por litro, pese a las rebajas fiscales. Aunque el descuento ha aliviado algo el bolsillo (unos 15 céntimos en el diésel y 22 en la gasolina), la incertidumbre sigue instalada entre los conductores, con menos afluencia en gasolineras y un creciente interés por el transporte público.

Pero el impacto del conflicto con Irán va mucho más allá del repostaje. La construcción es uno de los sectores más expuestos. El cemento, que requiere un alto consumo energético, podría encarecerse entre un 30% y un 40%. A esto se suma la subida del PVC, que es un derivado del petróleo, y del vidrio, dependiente del gas. Solo a partir de abril, el sector ya anticipa incrementos adicionales de entre el 5% y el 7%.

Esto se puede traducir en obras más caras y, previsiblemente, viviendas más caras. De hecho, informes como el de BBVA Research ya advierten de que el encarecimiento del petróleo está presionando al alza materiales clave como plásticos, asfaltos o pinturas. Otros compuestos como el poliéster o el acrílico acumulan subidas superiores al 10% desde el inicio de la ofensiva contra Irán.

La escalada de precios también golpea a sectores como la pesca o la agricultura. Hay profesionales que ya no pueden asumir costes y optan por parar su actividad. En los supermercados, la subida de los fertilizantes se traslada a productos básicos como frutas y verduras que duplican precios en apenas semanas.

Problema con las resonancias

Uno de los efectos más desconocidos está en la sanidad. El posible bloqueo del estrecho de Ormuz pone en riesgo el suministro de helio, un gas esencial para el funcionamiento de las resonancias magnéticas. Qatar produce cerca del 33% del helio mundial, y cualquier interrupción en su exportación podría tener consecuencias inmediatas.

"Sin helio, el escáner no funciona y no hay sustituto", advierten el neumólogo Francisco José Roig en un post de LinkedIn. Este gas, en estado líquido a temperaturas extremas, es imprescindible para mantener los imanes superconductores de las máquinas. Su escasez podría obligar a limitar o incluso paralizar pruebas diagnósticas clave en cuestión de semanas.

"No tenemos producción doméstica de helio, no hay reservas estratégicas nacionales -ninguna- y tampoco un plan de contingencia publicado por el Ministerio de Sanidad", ha alertado el neumólogo.