Pablo Iglesias quiere desembarcar en la televisión y se acerca a Roures para perfilar su nueva vida tras la política

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, podría llevar semanas preparando su salida de la política para centrarse en una nueva iniciativa audiovisual: liderar un proyecto de lo que él mismo ha denominado como "periodismo crítico".

Iglesias ya anunció en una entrevista en La Sexta que no revalidaría la Secretaría general de Unidas Podemos en el año 2023 porque la política "no es una profesión eterna" y habló de la necesidad de que en el partido se produjera "un relevo". Además, el exvicepresidente también comentó la posibilidad de "jugar un papel diferente" en su formación y de liderar un proyecto de "periodismo crítico", aunque no dio más detalles acerca de la materia en cuestión.

Sin embargo, según ha apuntado el diario ABC, si el fracaso de Podemos se confirma en las urnas el próximo 4 de mayo, Iglesias estaría negociando con el empresario y productor de Mediapro, Jaume Roures, sumarse en un nuevo proyecto audiovisual para esta nueva etapa del madrileño, alejado de los cargos políticos que ostenta desde 2014. Ambos cuentan con una estrecha relación, gracias también a una ideología afín que ha convertido a medios de Roures, como el diario Público, en el periodismo de referencia para los seguidores del partido de Iglesias.

De hecho, el líder de la formación morada ya habría comentado esta oportunidad a su círculo interno y a profesionales del sector de la comunicación con los que siente afinidad personal e ideológica, en aras de conocer su opinión sobre esta nueva aspiración mediática. Algunas de estas fuentes señalan que Iglesias habría intensificado estas conversaciones "durante las últimas semanas", coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral madrileña.

El proyecto aún continúa sin definir, y queda ver cómo emitiría o si estaría ligado a uno o más medios de comunicación ya existentes como suministradora de contenidos. Un portavoz oficial de Roures ha señalado que aún no se puede "confirmar ni desmentir" nada y que las cosas se dirán "cuando se concreten".

Según el diario ABC, Iglesias no parecería muy interesado en permanecer dos años en la Asamblea de Madrid como diputado autonómico de la quinta fuerza del Parlamento, algo que sí confirmó que haría su entrevista en La Sexta. Además, parece que el candidato de Unidas Podemos estaría inmerso ahora en dedicarse a la propaganda a través de una productora audiovisual.

Pablo Iglesias, "un profesor de política y un periodista" de paso por la política

Como hemos podido ver, Pablo Iglesias cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación y proyectos audiovisuales, desde las pequeñas emisoras donde nació prácticamente el que ahora es su partido, hasta los grandes conglomerados, donde se convirtió en un tertuliano habitual durante años.

De hecho, el propio Iglesias se considera parte de los medios de comunicación, tal y como explicó en una entrevista en el periódico 'La Vanguardia' con Pedro Vallín, en la que aseguraba que seguía siendo "un profesor de política y un periodista que está de paso en la política".

La obsesión de Iglesias por controlar los medios

Durante los últimos meses, el ímpetu del líder de Unidas Podemos por criticar a los medios no afines a su ideología no ha dejado de aumentar, acusándolos incluso de estar sometidos a poderes "casi dictatoriales". Iglesias no ha dudado tampoco en señalar a periodistas y profesionales de la información por considerarlos "los brazos mediáticos del poder".

De hecho, en febrero de este mismo año, el exvicepresidente también reclamó en numerosas ocasiones la necesidad de que existieran elementos de control democrático frente a los medios de comunicación, un ataque a la credibilidad y la libertad de los conglomerados mediáticos, algo que fue muy señalado por la prensa, que criticó a Iglesias por intentar silenciarles.