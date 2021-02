Iglesias carga contra los medios como culpables del "auge de la extrema derecha" y pide "elementos de control democrático"

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha reclamado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que abandone su "afán por controlar a los medios", ya que "los políticos no tienen que validar lo que escriben los periodistas". Díaz se ha referido así a señalamientos de periodistas por parte de miembros de Podemos como el portavoz Pablo Echenique, que ha acusado a Vicente Valles de connivencia con "la derecha y la ultraderecha". O el propio Iglesias, que ha lanzado dardos contra Susanna Griso o Vicente Vallés. Por no mencionar el medio de la ex asesora de Iglesias, Dina Bousselham, 'La Última Hora', que ha creado campañas contra periodistas que han criticado algunas de los comportamientos de Iglesias o de su formación; algunos de Onda Cero, como Carlos Alsina o Chapu Apaolaza.

Elementos de control democrático

El líder de Podemos cree que el control sobre los medios de comunicación lo ejercen "los millonarios". Iglesias ha aprovechado así su intervención en el Congreso de los Diputados para hacer un alegato contra los medios de comunicación: "Digo algo evidente cuando afirmo que una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos, sino la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos". El líder de Unidas Podemos ha calificado como "un peligro para el periodismo", que los medios estén "dominados por bancos o fondos buitre" porque considera que así los periodistas no pueden ser críticos.

Iglesias ha subrayado que, a diferencia de sobre el "poder político o legislativo", sobre el mediático "no hay ningún elemento de control democrático". "Es una evidencia que hay que democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad", ha espetado Iglesias. Aboga el vicepresidente porque haya "más medios públicos" y "comunitarios".

Iglesias se ha referido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para poner de ejemplo su entrevista en Salvados en 2017, en la que aseguró que "determinados medios progresistas como El País me han dicho que si hubiera habido un acuerdo entre PSOE y Podemos, lo criticarían e irían en contra". Ha criticado que PRISA, en su opinión, abogara porque no se diese el actual Gobierno de coalición.