David del Cura desde Las Ventas: "Los toros están en la vanguardia de la batalla cultural y Ayuso quiere darla hasta el el final"

En mis paseos electorales he llegado hoy hasta Las Ventas, me encuentro la taquilla cerrada, con un cartel que anuncia el arranque de la temporada 2020 y otro de la temporada 2017. No hay ni rastro de esa gran cita taurina del 2 de mayo, donde se va a lidiar el último morlaco de ese mano a mano Sánchez - Ayuso, porque esto ya, con los toros sueltos como están, no va de grabarse una capea y fumarse un puro desde la barrera, como hace Abascal, ahora los toros son el último reducto de los políticamente incorrecto, no hay libertad sin estoque, están en la vanguardia de eso que llaman la batalla cultural y Ayuso quiere darla hasta el el final.

Por eso el domingo 2 de mayo, si el tiempo no lo impide, ni la autoridad competente (aunque no tengo muy claro quién es la autoridad competente en este estado de cogobernanza y estado de alarma) se celebrará esa cita taurina, sobre la que igual el Ministerio de Sanidad tiene algo que decir.

Quién sabe si le dedicarán un pasodoble específicamente a Isabel Díaz Ayuso en una propuesta transmedia absolutamente revolucionaria sobre lo que son los mensajes electorales

Frente a eso, la presidenta de la Comunidad cita en los medios, que no en el centro, al Gobierno de España. Digo en el centro porque veo por aquí la sede de Ciudadanos pero eso merece otra excursión. Porque mientras Ayuso mira al tendido hay quien sigue mirando a Murcia y sin tener muy claro qué es lo que sucedió.

Así pues, volveré otro día y espero encontrar las taquillas abiertas y pido desde aquí que en Las Ventas para este festival de fin de campaña no sean tan rácanos con la música y que esa faena, ese duelo termine con banda sonora de Morricone coronado en todo lo alto con pasodoble: 'Suspiros de España', 'España Cañí', quien sabe, incluso, si 'Manolete', con la letra popular o un pasodoble dedicado específicamente a Isabel Díaz Ayuso en una propuesta transmedia absolutamente revolucionaria sobre lo que son los mensajes electorales.

Y luego, ya veremos si tiene razón o no tiene razón la derecha "y si", que es la que dice "¿y si Ayuso crece tanto que roza la absoluta y deja fuera a Vox?", pues el 2 de mayo, corrida y el martes, la solución.