David del Cura, desde la Plaza Roja: "¿Dónde cerrará Pablo Iglesias la campaña, en Vallecas o en Galapagar?"

Para estrenar estos apuntes electorales he decidido venir donde empezó todo: a la plaza de la Constitución de Vallecas. La llamada 'plaza roja', ya lo saben por el color de sus adoquines. Pero los adoquines también son ideología, aunque aquí en Vallecas, por mucho que los retiren, nunca voy a encontrar la arena de la playa. Madrid no es París. Aunque Madrid sea España o vaya usted a saber qué es Madrid.

De momento, aquí no se ve ni a los de Vox, ni a los antifas, ni a la policía de paisanos. Hay un nutrido grupo de señoras y señores, ya entrados en edad, yo diría que están casi todos vacunados, haciendo gimnasia de mantenimiento. No sé si les habrá preguntado el CIS o NC Report, pero aquí habrá de todo, que es lo que suele haber en los barrios, esos de los que solo se acuerdan los políticos como escenario y no como objeto de sus políticas.

A la izquierda ya sólo le quedan sus pequeñas venganzas personales; porque sumar, de momento, no suman

Posiblemente de esta plaza no se vuelva a saber nada hasta el cierre de campaña porque los de Podemos se están pensando terminar aquí, echar el resto, volver Pablo Iglesias al barrio del que se fue para vivir en Galapagar. El personal no lo olvida y luego vota lo que vota y en el porcentaje que lo vota. Dicen las encuestas que en un porcentaje bastante bajo.

Eso es un consuelo para los de Errejón y Mónica García. Me decía un miembro de Más Madrid el otro día que por primera vez van a ganar a Pablo Iglesias. Lo que se perdió en Carabanchel lo van a recuperar en estas elecciones convocadas por Ayuso.

Quizá es lo que le queda a la izquierda. Sus pequeñas venganzas particulares porque sumar, de momento, no suma. Y eso que a Gabilondo no paran de meterle personal en las listas y en el Gobierno. Solo falta que en el cartel electoral aparezca Gabilondo y detrás la sombra de Sánchez alargada. Como lo de Vox, que no está muy claro si se vota a 'Monascal' o a 'Abasterio'.