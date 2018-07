Rivera llama a vencer a los separatistas con la "munición de los demócratas", el voto

A cuatro días de las elecciones catalanas, Cs ha celebrado su acto central de campaña en la Fira de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que Rivera ha arropado a la candidata de su partido a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas.

Durante su intervención en el acto, que ha reunido a unas 4.000 personas según fuentes de Cs, Rivera ha asegurado que la "munición de los demócratas" frente a los "reaccionarios", frente a los que dieron un "golpe a la democracia", es el "voto, una urna y una victoria".

Para vencer a los soberanistas, el presidente de Ciudadanos ha llamado a concentrar el voto en su formación, y ha advertido de que "no se puede perder ni un solo voto", porque puede "ir de unas pocas papeletas" el ganar las elecciones autonómicas.

En este sentido, se ha dirigido a los que "dudan estos días" entre Ciudadanos, que es el voto "nítido", "claro", "seguro" y "fiable", o los "viejos partidos" como el PSC, que "se olvidaron de muchos catalanes al pactar con ERC, que se decanten por el partido naranja.

"Si votan al PSC, su voto no saben adónde irá. Si quieren un acuerdo entre Ciudadanos y el PSC, la única posibilidad de que haya un acuerdo es votando a Ciudadanos", ha argumentado.

Rivera ha situado además a Ciudadanos como el voto que garantiza el "cambio" con un proyecto de "futuro": "Cataluña necesita no solo una victoria, necesita sobre todo un cambio. No necesitamos más nacionalismo ni atajos, porque a los nacionalistas no se les gana copiándolos sino en las urnas", ha dicho.

En el caso de gobernar Cataluña, Rivera ha asegurado que Ciudadanos "va a cambiar más cosas en cuatro años que en cuarenta de nacionalismo", porque los catalanes "se merecen una nueva etapa política" que supere la época actual.

Rivera ha subrayado que Ciudadanos "fue la semilla que ha dado un proyecto para Cataluña que puede ganar" y el partido que "ha roto el roto el silencio": "Con Ciudadanos se acabó el miedo a la superioridad moral del nacionalismo, el pedir perdón por sentirse catalanes, españoles y europeos. Vamos a ganarles y abrir una nueva etapa en Cataluña". (...). "Sí se puede, sí se puede", ha dicho.