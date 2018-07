PNV cree que el Gobierno de Rajoy respetará al Govern que salga de las urnas "sea cual sea el resultado"

La dirigente jeltzale también se ha referido a los "la socialización peligrosa" que se está haciendo del "ataque furibundo" al Concierto y al Cupo, y ha denunciado que detrás hay "más maldad que desconocimiento". En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha afirmado que habrá que ver si se presentan los Presupuestos Generales del Estado porque no se han presentado en la Cámara ni a los partidos políticos. "Tampoco sabemos si lo van a hacer o no. Yo veo a Montoro muy a gusto con esta prórroga por ahora, una prórroga que, después, pueden presentar incluso en la Cámara", ha señalado.

Por ello, ha dicho que habrá que esperar porque "no ha cambiado mucho la situación en el Estado respecto a la cuestión catalana" que estaba "mediatizando" su decisión de una posible colaboración en este sentido. "Espero que, para las elecciones del 21 de diciembre, podamos ver a los representantes políticos en la calle pudiendo hacer campaña y defendiéndose en el ámbito político y no en el jurídico, y que también cambie un poco la situación general. Y quién sabe si podemos encontrarnos también, incluso con una derogación de la vigencia del artículo 155. Lo espero", ha indicado.

A su juicio, de esta forma, se volvería "a una normalidad en el Estado que en este momento no existe y, posiblemente, en esa normalidad también entran los propios catalanes". "Imagino que, después del 21 de diciembre, en Cataluña habrá un Gobierno que yo estoy segura que se va a respetar también desde el Gobierno español, sea cual sea el resultado de esas elecciones, y que tendrán que entablar relaciones, y dará una normalidad a la vida política en el Estado y ahí podríamos entrar todos", ha manifestado.

Sobre las declaraciones de la secretaria general de ERC y número dos de la lista por Barcelona, Marta Rovira, en las que aseguró que "la vía unilateral no existe y es un invento" del Estado, ha indicado que "impactan", pero igual que otras manifestaciones que ha hecho, "quizá porque busca un protagonismo especial en la campaña o porque realmente no lo piensa antes de decir". "Cosa que a mí me apena porque creo que, en este momento, es importante que hubiera habido más unidad entre partidos que habían defendido una vía determinada y, segundo, que aunque era muy posible que no fueran en coalición ERC y PDeCAT, por lo menos, pudieran tener un discurso más coherente entre ambos, y eso es difícil cuando estás en campaña electoral y está intentando arrebatar la hegemonía al contrario", ha subrayado.

Además, cree que esa "falta de tranquilidad" hace que "el unionismo en Cataluña y el nacionalismo español en el Estado estén intentando dinamitar una tranquilidad que necesita Cataluña". "Es verdad que es difícil no tener el foco mediático puesto allí", ha reconocido.

A su juicio, esta situación se parece a las elecciones vascas de 2001, en las que venció Juan José Ibarretxe, cuando había "un intento furibundo de insuflar miedo a la sociedad". Además, ha dicho que ahora se está sumando "gente en Cataluña, ese unionismo que abarca desde la extrema derecha de Cataluña a la izquierda más izquierda de Cataluña", pero ha recordado que eso en Euskadi "dio muy mal resultado". "Y la sociedad catalana es muy madura", ha subrayado.

En cuanto a la defensa del Cupo vasco de miembros del Gobierno central y de dirigentes del PP, ha señalado que espera que sean "mensajes que ellos creen" porque "también han defendido el Concierto en otras ocasiones". "Aunque miembros de su partido lo atacan furibundamente. Lo acabamos de ver ahora, una vez más, con ataques directos, muy fuertes y amenazas desde el Gobierno de La Rioja. Pero nos pasa lo mismo con los socialistas, que parecen bipolares en este asunto. Depende de la latitud del Estado en la que nos movamos, las posiciones son diferentes", ha explicado.

Por ello, ha dicho que el presidente del Gobierno español, "sea quien sea, no puede hacer menos que lo que está haciendo estos días Mariano Rajoy en defensa de lo que es Ley y no un privilegio". Itxaso Atutxa ha afirmado que le han impresionado los "ataques furibundos" de Ciudadanos al Concierto y al Cupo, que ya lo atacaron anteriormente, así como "algunos del Partido Socialitas que son más duros que lo que puedan ser los socialistas vascos".

"Pero esto se ha socializado muy peligrosamente, primero decíamos que desde el desconocimiento, pero creo que hay mucha más maldad que desconocimiento, simplemente. Espero que acabe pronto, pero la ignorancia es muy premeditada en este sentido", ha indicado.