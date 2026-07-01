Tasa Shein: entra en vigor en la UE el recargo por compras en plataformas como Temu o AliExpress

La Unión Europea ha impuesto, a partir de hoy, un nuevo recargo de tres euros a los paquetes pequeños enviados desde países extracomunitarios. La medida afecta especialmente a las compras que se realicen en plataformas como Shein, Temu o AliExpress. Esto forma parte de una estrategia para reformar el sistema de aduanas y combatir el fraude en el comercio electrónico.

El nuevo arancel se aplicará a los paquetes de bajo coste procedentes de países extracomunitarios como China, Reino Unido o Estados Unidos que estén registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA. Esto, en la práctica, abarca el 93% del comercio electrónico que llega a la Unión Europea. Además, el recargo se calcula por categorías de productos incluidas en un mismo paquete, de modo que un solo envío puede pagar más de una tasa si contiene artículos diferentes.

Cuál es el motivo de este nuevo arancel de la UE

La Unión Europea defiende que esta medida pretende hacer frente a la competencia desleal de las plataformas de bajo coste y reforzar así la salud y la seguridad de los consumidores europeos. Esta tasa estará vigente, en principio, hasta la entrada en vigor de la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028 aunque, como informan desde Bruselas, podría prolongarse si esta se retrasa.

Según datos de la Comisión Europea, solo en 2024 llegaron cerca de 4.600 millones de paquetes de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de bultos diarios libres de aranceles por no superar su valor los 150 euros.