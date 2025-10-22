Sumar intensifica las críticas contra el PSOE por la vivienda y señala a la ministra: "Debería dejar paso"

El asunto de la vivienda ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición. Desde Sumar han acusado directamente a la ministra Isabel Rodríguez de no estar a la altura del problema y han llegado a insinuar que debería dejar su cargo.

"Se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez"

La diputada de Sumar, Verónica Barbero, ha sido la voz más contundente en sus críticas. Durante una intervención, afirmó que en materia de vivienda hacen falta "medidas serias, valientes e innovadoras" y que la ministra "no termina de asumirlo".

"Debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", señaló Barbero, advirtiendo de que "la paciencia se le está acabando a la ciudadanía".

El malestar en la formación de Yolanda Díaz viene de lejos, y se ha intensificado por la línea telefónica para solventar dudas en esta materia y por el último spot del Ministerio en el que tres adultos comparten piso desde hace treinta años. El anuncio, que pretendía ironizar sobre la dificultad de emanciparse, ha sido percibido por parte de la izquierda como una burla hacia quienes no pueden acceder a una vivienda digna.

Las palabras de Sumar no han gustado en el sector socialista del Ejecutivo. Desde Moncloa aseguran que no comparten ni el tono ni el fondo de las críticas y que lo que busca Sumar es 'marcar perfil propio' en materia de vivienda.

En esa postura ven una forma de presionar y no una confrontación directa. Además, en el PSOE entienden que las propuestas de Sumar en materia de vivienda son prácticamente todas inconstitucionales.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, también ha salido en defensa de Isabel Rodríguez: "Este Gobierno ha demostrado que se toma muy en serio este problema. Más allá de las opiniones, incluso de alguna petición que no compartimos, lo importante es el trabajo que se está haciendo".

Alegría ha recordado además que "la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular y muchas de ellas no quieren aplicar la Ley de Vivienda".

Yolanda Díaz, también se ha sumado a las críticas al señalar que la vivienda es 'la principal fábrica de desigualdad en España'.

Aunque desde Sumar evitan pronunciar la palabra “dimisión”, la gestión de Isabel Rodríguez se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre los socios del Gobierno, en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los temas más sensibles y con mayor impacto social del país.