Los sindicatos, contra una rebaja de los impuestos para contener los precios: "Sería una trampa"

CCOO y UGT, junto con las organizaciones de autónomos UPTA y UATAE, la organización en defensa de los consumidores FACUA y la confederación estatal de asociaciones vecinales (CEAV), han anunciado este miércoles que se movilizarán en todo el país el 23 de marzo para reclamar medidas urgentes ante la escalada de los precios.

Bajo el lema "Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida", las movilizaciones se llevarán a cabo mediante concentraciones en todas las empresas del país por la mañana y manifestaciones en el centro de las ciudades por la tarde.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han explicado que con dichas movilizaciones quieren reclamar al Gobierno que lleve a cabo actuaciones, pero también presionar de cara a la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo.

"La UE tiene que autorizar a los estados a levantar las normas que impiden el control de los precios, sobre todo, en materia de energía, permitiendo desvincular el precio de la electricidad del precio del gas", mucho más caro, ha explicado Álvarez. Para el líder de UGT, el precio de la energía, pero también el de la vivienda o la especulación con algunos alimentos "carece de sentido" y "los gobernantes tienen que tener todas las competencias para poder hacer frente a la situación".

Entre las medidas reclamadas al Gobierno, ha explicado Sordo, "se puede intervenir los beneficios de las energéticas" y desarrollar energías alternativas aprovechando no solo las transferencias de los fondos europeos sino también los créditos. También ampliar las medidas del "escudo social", desacoplar el IPC de las rentas de los alquileres o garantizar el acceso al transporte público limitando el privado.

Rechazan una bajada generalizada de impuestos

Ambos líderes han abogado por "huir de las simplicidad de bajar los impuestos como solución", alertando sobre "determinados llamamientos a una reducción generalizada de la fiscalidad".

"Una cosa es que se puedan tomar medidas temporales sobre el IVA superreducido, impuestos a la electricidad o determinados impuestos en los hidrocarburos", ha dicho Sordo, al tiempo que ha rechazado "promover una bajada de impuestos para ocultar la raíz del problema". "No se trata de salvaguardar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para reducir la inversión en escuela infantil o en permisos de maternidad", han dejado claro ambos.

El líder de UGT también ha pedido a la patronal "que reme en la dirección de conseguir el control de los precios", ya que "hay empresas que se están beneficiando de manera absolutamente indecente y otras se están arruinando".

Negociación por un acuerdo salarial

Ambos líderes han dejado claro que en la negociación que mantienen con la patronal para tratar de cerrar un acuerdo salarial para los próximos años tiene como requisito para ellos la inclusión de la cláusula de garantía salarial. Tras la reunión que mantuvieron ayer patronal y sindicatos, no han querido comentar cuáles son las propuestas concretas de ambas partes, pero sí han dejado claro que "es mucho más importante el mantenimiento del poder adquisitivo".

"Sin cláusulas de salvaguarda no puede haber un acuerdo salarial en este momento, porque la alternativa es una subida del 7 %, que no es realista en esta situación. La única salida es pactar cláusulas. Lo hemos dicho desde el principio y de ahí no nos vamos a mover", ha dicho Sordo.

Preguntados por la posible activación de algún ERTE Red por la situación en la que se encuentran muchas empresas, Sordo ha asegurado que este tipo de mecanismo junto a los de fuerza mayor "deberían jugar un papel para contener la destrucción de empleo en los próximos meses".