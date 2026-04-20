Huelga en gasolineras en pleno puente de mayo: paros convocados en toda España por el conflicto del convenio

La tensión laboral en el sector de las estaciones de servicio escala a las puertas de uno de los fines de semana con mayor movilidad del año. UGT y CCOO han anunciado una convocatoria de huelga que amenaza con afectar al suministro habitual en fechas clave para millones de conductores.

El conflicto, enquistado desde hace meses, vuelve a situar a trabajadores y patronal en posiciones enfrentadas tras el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos elevan la presión con paros estratégicos que coincidirán con la operación salida y retorno del puente del Primero de Mayo.

Paros en días clave para la movilidad

La huelga se desarrollará en dos jornadas especialmente sensibles para el tráfico en carretera. Por un lado, el 30 de abril, con un paro parcial entre las 12:00 y las 16:00 horas, en plena salida del puente. Por otro, el 3 de mayo, con un paro de 24 horas que coincidirá con la operación retorno.

Estas fechas, tradicionalmente marcadas por un elevado volumen de desplazamientos, podrían traducirse en incidencias en el funcionamiento de algunas estaciones de servicio, especialmente en momentos de mayor demanda.

Un convenio atascado y salarios en el centro del conflicto

UGT y CCOO justifican la convocatoria por el estancamiento de las negociaciones con la patronal, tras más de un año sin acuerdo. Según denuncian, las conversaciones habían avanzado parcialmente, pero las empresas habrían retirado propuestas previas, planteando condiciones que consideran insuficientes.

Los sindicatos reclaman un convenio "digno" que incluya una subida salarial mínima del 2% anual y una cláusula que garantice la actualización de los sueldos conforme al IPC real, con un incremento adicional del 0,5%. El objetivo, aseguran, es evitar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida.

Acusaciones de retroceso en la negociación

Las organizaciones sindicales critican con dureza la postura de la patronal, a la que acusan de dar un "paso atrás inadmisible" y de intentar introducir recortes encubiertos en las condiciones laborales.

En concreto, alertan de que las empresas pretenden limitar la revisión salarial ligada al IPC y eliminar mejoras previamente planteadas durante la negociación, lo que ha terminado por romper el diálogo.

Un sector clave con miles de trabajadores afectados

El conflicto impacta en un sector que emplea a decenas de miles de trabajadores en toda España y cuyo convenio colectivo permanece sin renovar desde finales de 2024. La falta de acuerdo ha ido aumentando la tensión en los últimos meses, hasta desembocar en esta convocatoria de huelga.

En plena antesala de uno de los puentes más transitados del calendario, la movilización añade incertidumbre sobre el funcionamiento habitual de las gasolineras y reabre el pulso entre sindicatos y empresas por las condiciones laborales en el sector.