La sentencia de Marta García Aller: "El tema de los autónomos en España es injusto si lo comparamos con otros países"

Marta García Aller lanzó una crítica contundente al sistema de autónomos en España durante la tertulia de Más de uno, al hilo del debate sobre la posible subida de cuotas que el Gobierno estudia para 2026. Tema de conversación habitual después de días de confusión y rectificaciones en torno a las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Un asunto que ha generado malestar entre los más de tres millones de profesionales por cuenta propia del país.

El contexto no es menor: el Ejecutivo ha planteado una nueva tabla de cotización por ingresos reales que implicaría subidas mensuales de entre 11 y 206 euros, dependiendo del tramo de ingresos. Aunque el Gobierno ha intentado matizar la medida, asegurando que se congelarán las cuotas para quienes menos ganan, el anuncio ha alimentado la sensación de incertidumbre en el colectivo. Muchas asociaciones de autónomos y emprendedores advierten que estas modificaciones podrían desincentivar la actividad y penalizar a los trabajadores con ingresos más bajos o irregulares, muy comunes en sectores creativos, culturales y de servicios.

Sobre este clima de desconfianza, García Aller dijo:

Creo que no se arregla con esta rectificación, con esta enmienda a sí mismos diciendo que se congelan las cuotas a quienes menos cobran, porque queda el mensaje subyacente del ataque a los autónomos, del querer exprimirlos, del miedo

Según la periodista, más allá de las cifras concretas, el problema es de fondo: "El runrún es que van a subir las cuotas, y eso perjudica al Gobierno", añadió.

Considera que es necesario un cambio estructural:

El tema de los autónomos en España necesitaría una reforma profunda, que es enormemente injusto si lo comparamos con otros países

García Aller subrayó que no se trata simplemente de ajustar los tramos de cotización, sino de replantear un sistema que, a su juicio, castiga a quienes menos ganan.

No puede ser que la gente que apenas ingresa nada, o 500 euros al mes, tenga que pagar… Da igual que sean 220, 230 o 270 euros. Es injusto ya

La periodista también apuntó a otro de los grandes desequilibrios del sistema: los autónomos con ingresos altos que, pese a su trayectoria, acaban con pensiones muy bajas por no haber cotizado lo suficiente.

Es un sistema que no hay por dónde cogerlo, con muchas trabas burocráticas que en otros países no existen, y merece una reforma más seria que cuántos euros se sube o baja la cuota

Palabras que resumen el malestar de un colectivo que vive pendiente de cada anuncio del Gobierno. Porque hay algunos que apenas llegan a fin de mes y otros que se enfrentan a una jubilación incierta, los autónomos siguen reclamando una reforma estructural que combine equidad, sostenibilidad y simplicidad administrativa.