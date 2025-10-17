Los autónomos cargan contra la subida de cuotas: "Nos quieren vender una protección de lujo para darnos una protección de Chichinabo"

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha sido tajante en su entrevista en Por fin, con Jaime Cantizano: "No vamos a permitir un sablazo de ese calibre"

Cantizano introdujo el tema recordando que el Ejecutivo ha planteado un incremento mensual de las cuotas de entre 17 y más de 200 euros según los tramos de ingresos, una medida que ha provocado un rechazo casi unánime: desde las asociaciones de trabajadores por cuenta propia hasta partidos tan dispares como Sumar, Junts o el PNV han mostrado su oposición, lo que complica la aprobación de la propuesta.

Ferrero confirmó que la medida "no saldrá adelante tal y como está planteada", aunque las negociaciones siguen abiertas.

Estamos en la mesa de diálogo y ya hemos dejado clara nuestra postura. No aceptaremos una subida de cuotas sin que se equiparen las prestaciones de los autónomos a las de los asalariados

La vicepresidenta de ATA reconoció que el argumento del Gobierno (que la reforma busca mejorar las pensiones y la protección social del colectivo) es legítimo, pero considera que las condiciones actuales no son comparables. "Nos quieren vender una protección de lujo para darnos una protección de Chichinabo. No tenemos subsidio para mayores de 52 años, ni permisos de lactancia, ni integración de lagunas. Además, el paro de los autónomos se deniega en el 60% de los casos", explicó.

Ferrero también criticó que la propuesta fije una senda de cotización hasta el año 2032, sin tener en cuenta posibles cambios económicos.

No tiene sentido establecer bases mínimas y máximas a siete años vista. Lo lógico es revisarlas anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, como se hace con los asalariados

Preguntada por Jaime Cantizano sobre si aceptarían una actualización de las cuotas vinculada al IPC, Ferrero se mostró favorable:

Sí, sería razonable. La propuesta actual contempla subidas de hasta un 35%, una barbaridad. Lo coherente es vincular las tablas al IPC, para mejorar la protección sin ahogar al autónomo.

Reunión el próximo lunes

La representante de ATA adelantó que el próximo lunes se celebrará una nueva reunión con el Ministerio de Seguridad Social.

Esperamos que el Gobierno rectifique, porque prácticamente todos los grupos parlamentarios han mostrado su rechazo. Tendrá que revisar su planteamiento y ofrecernos una alternativa

En el tramo final de la entrevista, Ferrero recordó el papel esencial del trabajo autónomo en la economía española. "El 99,8% de las empresas son pymes y más del 80% de ellas son autónomos. Somos la columna vertebral del tejido productivo", dijo. Sin embargo, denunció que el colectivo vive "una presión fiscal y administrativa inhumana".

"La mayoría de los autónomos no se deducen los gastos reales por miedo a Hacienda, y ahora también están sobrecotizando. Hay que ayudarles a nacer, a crecer y a mantenerse, no a ahogarles", concluyó.